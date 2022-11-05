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Twitter’ı satın alması için Elon Musk’a para veren Puff Daddy de şirkete girmek istiyor

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Ünlü rapçi Puff Daddy, Twitter'ı satın alması için Elon Musk'a 10 milyon dolar vermiş. Gösteri dünyasının ünlü ismi şimdi Musk ile Twitter yönetim masasında oturmak istiyor.
Twitter’ı satın alması için Elon Musk’a para veren Puff Daddy de şirkete girmek istiyor

Sean John Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Sean John, Puff ve Puffy isimlerini kullanan Amerikalı rapçi, Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın almasına yardım eden yatırımcılardan biriydi. Şimdi müzik efsanesinin de masaya oturmak istediği söyleniyor.

Elon Musk, geçtiğimiz nisan ayında Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar ödemeyi teklif etmiş ancak satın alma süreci şirket ile Musk arasındaki anlaşmazlıklarla bir türlü tamamlanamamıştı.

Tesla ve SpaceX CEO’su, bot hesaplar konusunda şirketin şeffaf davranmadığını ileri sürerek satın almadan vazgeçtiğini açıklamış ve bunun üzerine Twitter hisseleri değer kaybedince taraflar mahkemeye kadar gitmişlerdi.

Nihayet bu sancılı süreç geçtiğimiz hafta tamamlandı ve Elon Musk, Twitter’ı satın aldı. Artık Twitter CEO’su da olan Musk, dünya çapında pek çok çalışanı işten çıkararak ve platformda bazı değişiklikler yapacağını söyleyerek Twitter’daki patronluğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Ancak Musk’a tüm bu süreçte yardım eden pek çok isim olmuş ve bunlardan birinin de Puff Daddy olduğu belirtiliyor. TMZ’nin haberine göre; kaynaklar, Diddy’nin Musk’ın sosyal medya devi vizyonuna inandığı için 10 milyon dolarlık bu yatırımı yaptığını söylüyor.

Ayrıca Musk ve Diddy pek çok etkinlikte de bir araya gelen iki isim. İkisi de mayıs ayında Dave Chappelle’in gösterilerinden birine ve şubat ayında Kanye West’in Donda 2 etkinliğine katılmıştı.

Elon Musk’ın, tek başına Twitter’ın başına geçip binlerce insanı işten çıkarırken, üst düzey yöneticilerle yollarını ayırırken ve yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanırken arkadaşlarından destek aldığı biliniyor. Bu yüzden de Musk’a finansal destekte bulunan Puff Daddy’nin de bir gün Twitter’ın yönetim masasında oturması pek de sürpriz olmayabilir.

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