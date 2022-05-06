Twitter’ın büyük hissedarı Suudi prens, Elon Musk’a methiyeler düzdü

Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal, dünyanın en zengini Elon Musk’ın, şirket için mükemmel bir yönetici olacağını söyledi.

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı.

Twitter’ın en büyük hissedarlarından Kingdom Holding Company’nin başındaki Suudi prens, Twitter’ı satın almak için teklif edilen değere karşı çıkmış ve hesabından yaptığı açıklamada, “Teklif Twitter’ın gerçek değerine yakın değil” demişti.

Elon Musk ise “Kingdom, doğrudan ve dolaylı olarak Twitter’ın ne kadarına sahip?” ifadeleriyle Bin Talal’a cevap vermişti.

Bin Talal, satış sonrası yaptığı yeni açıklamada 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını da belirterek, Musk’a “Bu heyecan verici yolculukta size katılmak için sabırsızlanıyorum” sözleriyle seslendi.