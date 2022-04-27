Twitter’ın Elon Musk’a satılması siyaseti karıştırdı

44 milyar dolarlık satış işleminin ardından Twitter'da bazı yenilikler getirmesi beklenen Elon Musk’un sahte kimliklerle oluşturulan trolleri önlemek için birtakım önlemler alacağı konuşuluyor.

Twitter'in yasaklarını kaldıracağını açıklayan Musk’ın Trump için uygulanan yasak kapsamını kastettiği ve yeni getirilecek uygulamada atılan tweetlerin geri alınabileceği ve değiştirebileceği belirtiliyor.

Musk’ın kullanıcıların söyleyebileceği şeyler üzerindeki kısıtlamaları azaltmak istediğini ve hesapları yasaklamaya inanmadığını söylemesinin ardından Twitter’ın taciz ve nefret söylemiyle dolu zehirli bir platform haline gelmek üzere olduğundan endişe edilmesi Amerika'nın bugünlerde en çok konuştuğu konu haline geldi.

Ancak bütün eleştirilere rağmen politikacılar siteye ihtiyaç duyuyor.

Musk’ın Twitter’ı “ele geçirmesinin” platform kullanımını nasıl etkileyeceği sorulduğunda, Senatör Brian Schatz “Alışkanlıklarımı değiştirmeyeceğim” dedi.

15.5 milyon takipçisi olan Senatör Bernie Sanders ve 12.9 milyon takipçisi olan Cumhuriyetci Alexandria Ocasio-Cortez Twitter'in el değiştirmesini yorumlamazken 5.8 milyon takipçisi olan Senator Elizabeth Warren “demokrasimiz için tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi partinin ileri gelenleri Ocak 2021’deki Senato ayaklanmasından sonra Twitter’ın kalıcı olarak yasakladığı Trump’ın yeniden ortaya çıkmasının, ara seçimlere giren Cumhuriyetçi adaylar için sorunlu olabileceğinden endişeliler.

Trump Pazartesi günü Fox News’e Twitter’a yeniden katılmayı planlamadığını söyledi, ancak eski danışmanlar yine de geri dönmeyi düşüneceğini belirtiyorlar.