  • BIST 2.451,43
  • Altın 900.335
  • Dolar 14.8118
  • Euro 15.6508
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Twitter’ın Elon Musk’a satılması siyaseti karıştırdı

»
44 milyar dolarlık satış işleminin ardından Twitter'da bazı yenilikler getirmesi beklenen Elon Musk’un sahte kimliklerle oluşturulan trolleri önlemek için birtakım önlemler alacağı konuşuluyor.
Twitter’ın Elon Musk’a satılması siyaseti karıştırdı

Twitter'in yasaklarını kaldıracağını açıklayan Musk’ın Trump için uygulanan yasak kapsamını kastettiği ve yeni getirilecek uygulamada atılan tweetlerin geri alınabileceği ve değiştirebileceği belirtiliyor.

Musk’ın kullanıcıların söyleyebileceği şeyler üzerindeki kısıtlamaları azaltmak istediğini ve hesapları yasaklamaya inanmadığını söylemesinin ardından Twitter’ın taciz ve nefret söylemiyle dolu zehirli bir platform haline gelmek üzere olduğundan endişe edilmesi Amerika'nın bugünlerde en çok konuştuğu konu haline geldi.

Ancak bütün eleştirilere rağmen politikacılar siteye ihtiyaç duyuyor.

Musk’ın Twitter’ı “ele geçirmesinin” platform kullanımını nasıl etkileyeceği sorulduğunda, Senatör Brian Schatz “Alışkanlıklarımı değiştirmeyeceğim” dedi.

15.5 milyon takipçisi olan Senatör Bernie Sanders ve 12.9 milyon takipçisi olan Cumhuriyetci Alexandria Ocasio-Cortez Twitter'in el değiştirmesini yorumlamazken 5.8 milyon takipçisi olan Senator Elizabeth Warren “demokrasimiz için tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi partinin ileri gelenleri Ocak 2021’deki Senato ayaklanmasından sonra Twitter’ın kalıcı olarak yasakladığı Trump’ın yeniden ortaya çıkmasının, ara seçimlere giren Cumhuriyetçi adaylar için sorunlu olabileceğinden endişeliler.

Trump Pazartesi günü Fox News’e Twitter’a yeniden katılmayı planlamadığını söyledi, ancak eski danışmanlar yine de geri dönmeyi düşüneceğini belirtiyorlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolandırıcıların yeni oltası: QR kod24 Nisan 2022 Pazar 15:55
  • Sıra dışı bir denizanası türü bulundu24 Nisan 2022 Pazar 14:51
  • 'Gerçek hayatta yasaksa internette de yasak': AB'de sosyal medya düzenlemesi hazırlığı24 Nisan 2022 Pazar 11:27
  • Dijital platformlara yasak geliyor23 Nisan 2022 Cumartesi 18:19
  • Netflix’te sular durulmuyor: O ekibi işten çıkarıyor22 Nisan 2022 Cuma 23:54
  • Uzayda bir kokteyl için 125 bin dolar22 Nisan 2022 Cuma 22:38
  • Elon Musk, Bill Gates, Jack Dorsey… Bu kişilik testi aynı özelliklere vurgu yapıyor22 Nisan 2022 Cuma 21:24
  • Obamalar Spotify’dan ayrılma kararı aldı21 Nisan 2022 Perşembe 22:26
  • iPhone 14 Pro'da kullanılacak 'şarj teknolojisi' sızdırıldı21 Nisan 2022 Perşembe 10:42
  • Rusya, Ukrayna’ya siber saldırılarını yüzde 196 artırdı20 Nisan 2022 Çarşamba 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti