Twitter’ın geliri fırladı

Sosyal paylaşım ağı Twitter’ın ikinci çeyrek geliri beklentiyi aştı. Şirket geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 74 artırarak 1,19 milyar dolara çıkardı.

Sosyal paylaşım ağı Twitter’ın ikinci çeyrek geliri beklentiyi aştı. Şirket geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 74 artırarak 1,19 milyar dolara çıkardı.

Piyasa beklentileri, Twitter’ın ikinci çeyrek gelirinin 1,07 milyar dolar olması yönündeydi.

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kar ise 65,6 milyon dolar.

Twitter’ın 2020’nin ikinci çeyreğinde geliri 683,4 milyon dolarda kalmış ve şirket yaklaşık 1,4 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Kullanıcı sayısı da yükseldi

Twitter’ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artarak 206 milyona kadar çıktı.