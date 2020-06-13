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Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesaba dair hazırladığı raporda neler var?

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Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesaba dair hazırladığı raporda neler var?
Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesaba dair hazırladığı raporda neler var?

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METİN BOYUTUAaAa

Twitter, AK Parti gençlik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan 7 bin 340 hesaba ilişkin verilerin incelendiği bir rapor yayımladı.

Twitter'ın birlikte çalıştığı Stanford İnternet Gözlemevi tarafından hazırlanan raporda, kapatılan hesapların nasıl işlediği ve kullanılan taktiklerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

Rapora göre, askıya alınan hesapların çoğunluğu aynı gün sahte kimliklerle ve benzer kullanıcı adlarıyla açılan hesaplar. Bu hesapların bir kısmının gündeme göre bir konuya yoğunlaşmak için açıldığı belirtiliyor.

Rapor, bu ağın yaklaşık 37 milyon tweetle AK Parti taraftarlığı yaptığını, CHP ve HDP'yi eleştirdiğini ortaya koydu. Ağın AK Parti yanlısı birçok "retweet halkası" oluşturuğu saptandı.

Raporda askıya alınan hesaplardan, 2017 Anayasa değişikliği referandumunu destekleyen tweetler atıldığı ifade ediliyor. Öte yandan atılan tweetlerle Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik iç desteği artırmaya çalışıldığı belirtiliyor. Operasyona uluslararası desteği artırmak için atılan İngilizce tweetler olduğu da ifade ediliyor.

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