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Twitter'ın kurucu ortağından Elon Musk’a övgü

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Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı 'doğru yola' koyacağını umuyor.
Twitter'ın kurucu ortağından Elon Musk’a övgü

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı 'doğru yola' koyacağını umuyor.

Jack Dorsey, Tesla CEO'su Elon Musk’ın Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alması sonrası Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Musk'a övgüde bulundu ve şirkete güvendiğini söyledi.

Dorsey, Twitter’daki ileti dizisinde satın alma konusundaki görüşlerini özetledi. Platformun tek bir kişiye ait olmamasına rağmen yine de bir şirket olduğunu ve Musk'ın onu ayakta tutmak için "güvendiği tek çözüm" olduğunu söyledi.

“Elon'un 'maksimum derecede güvenilir ve geniş kapsamlı' bir platform oluşturma hedefi doğru olan. Bu aynı zamanda [Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın] hedefi ve onu seçmemin nedeni," diye yazdı ve "Şirketi imkansız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Bu doğru yol... Buna tüm kalbimle inanıyorum.”

Twitter'ı "küresel bir bilince en yakın şey" olarak nitelendirerek bu formu "korumanın" gereğini dile getirdi.

Dorsey, Musk'ın dümende olmasına olan inancını "Twitter halka açık sohbete hizmet etmeye devam edecek" sözleriyle vurguladı.

Elon Musk, 4 Nisan'da şirketin %9,2 hissesini satın aldıktan kısa bir süre sonra, bu ayın başlarında Twitter için devralma teklifini ilk kez verdi.

Dorsey, 2006 yılında kuruluşundan bu yana şirkete liderlik ettikten sonra geçen Kasım ayında Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmişti ve Parag Agrawal onun yerine göreve başlamıştı.

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