Twitter'ın logosu değişti

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'ın logosunun değiştirileceğini duyurmuştu. Bugün itibarıyla platformun mavi renkli kuş logosu, "X" oldu. Öte yandan yeni logo, şirketin California'daki genel merkez binasına yansıtıldı.

Elon Musk dün yaptığı paylaşımlarla değişim sinyallerini vermişti. Twitter önce platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi daha sonra da yeni logosuyla yayına başladı.

Twitter'da yeni dönem başladı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, dün attığı tweet'le "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadeleriyle değişim mesajı vermişti.

Twitter önce sosyal medya platformundaki kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi. Şirket daha sonra da logosunu "X" yaparak yayına başladı.