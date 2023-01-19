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Twitter'ın merkez ofisindeki eşyalar satıldı: Kuş logosu 100 bin dolar

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Twitter'ın San Francisco'da bulunan merkez ofisindeki eşyalar açık artırmada satıldı. Platformun kuş logosunun heykeli, 100 bin dolarla satılan en pahalı ürün oldu.
Twitter'ın merkez ofisindeki eşyalar satıldı: Kuş logosu 100 bin dolar

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, salı günü San Francisco ofisindeki hatıra eşyalarını, ofis mobilyalarını ve mutfak ekipmanlarını açık artırmaya çıkardı.

Dün sona eren müzayedede mavi kuş heykeli, toplantı masası, kahve makinesi ve "@" sembolü şeklinde bir saksı da satıldı.

Platformun ünlü kuş logosunun bir heykeli, 100 bin dolarla satılan en pahalı ürün oldu.

Satışlar, şirketi geçen yıl 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın maliyetleri düşürme adımları kapsamında gerçekleşti. Şirketin CEO'su Musk, devasa maliyet düşürme planları kapsamında binlerce Twitter çalışanını işten çıkarmıştı. Geçen gün katıldığı bir Twitter Space'te konuşan Musk, yaklaşımını savunarak "Bu şirket, motorları açıkken yüksek hızda yere doğru giden ve kontrolleri çalışmayan bir uçak gibi" demişti.

Müzayedeyi yürüten Heritage Global Partners, müzayedenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşamayacaklarını söyledi ancak BBC bazı ürünlerin satış fiyatlarına ulaşabildi. Müzayedede kahve makinesi 13 bin 500 dolara, ahşap bir masa 10 bin 500 dolara, saksı 15 bin dolara satıldı. 

Bazı kullanılmış ürünlerin ise sıfır fiyatından daha yüksek fiyatlara satıldığı belirtildi. Tasarımcı Herman Miller'ın normalde bin 195 dolara satılan Eames sandalyesi bin 400 dolara satıldı.

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