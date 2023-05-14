Twitter’ın Türkiye sansürüne eleştiriler Musk’ı kızdırdı

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bazı içeriklerin erişiminin engellenmesini eleştiren gazeteciye "Senin beynin yerinde mi" diye yazdı.

Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter’ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye’deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi.

Twitter Global Government Affairs (Twitter’ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye’de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye’de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, “Twitter'a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter’ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye’de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.

Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Twitter’ın Türkiye’deki bazı içeriklere iktidarın talebiyle erişime kapatması Twitter’ın sahibi Elon Musk ile bazı gazeteciler arasında tartışmaya neden oldu.

SENİN BEYNİN YERİNDE Mİ?

Twitter’ın bu kararını eleştiren Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, “Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter’dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve @elonmusk buna uydu” paylaşımı yaptı.

Musk söz konusu paylaşıma yanıt vererek, “Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter’ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Başka bir gazeteci de ‘şeffaflık’ vurgusu yaparken, Musk “Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız” açıklamasını yaptı. Bu paylaşımın altına çok sayıda Türk kullanıcısı “seçimden önce paylaş” diye yazdı.