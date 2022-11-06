Twitter'ın ücretli mavi tik hizmeti başladı

“Hesabınız aynı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve siyasetçiler gibi mavi tik alabilecek”

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’la başlayan değişiklikler kapsamında platformda mavi tikin aylık 7.99 dolara satıldığı abonelik hizmeti sunulmaya başlandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, şu ana kadar Twitter’da doğrulanmış kullanıcı hesaplarını temsil etmek için kullanılan mavi tik, Twitter Blue isimli abonelik hizmeti kapsamında para ile alınabilecek.

Britanya, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da Apple iOS cihazlarda görülen güncellemede mavi tikin aylık 7.99 dolar ücretle satın alınabileceği görüldü.

Güncelleme Twitter tarafından “Hesabınız aynı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve siyasetçiler gibi mavi tik alabilecek” dendi.

Twitter’ı geçen hafta 44 milyar dolara satın alan Elon Musk platformun gelir modellerini çeşitlendirmeye çalışıyor.

Şirket cuma günü ciddi sayıda çalışanını işten çıkarmıştı. Twitter kurucularından Jack Dorsey, 7 bin 500 çalışanı olan şirketi “fazla hızlı büyüttüğü” için özür dilemişti.