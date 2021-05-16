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Twitter'ın ücretli yeni hizmeti Blue'ya ait ilk bilgiler sızdı: Hangi özellikler geliyor?

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Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarına yönelik yeni ödemeli üyelik servisi hakkında detaylar sızmaya başladı. Twitter Blue olarak adlandırılan servisin ücretinin aylık 2,99 dolar olması ve kullanıcılara yeni özellikler sunması bekleniyor.
Twitter'ın ücretli yeni hizmeti Blue'ya ait ilk bilgiler sızdı: Hangi özellikler geliyor?

Twitter kurucusu ve tepe yöneticisi Jack Dorsey, geçtiğimiz yıl haziran ayında, abonelik sistemiyle çalışan ücretli bir servis geliştirdiklerini söylemiş ancak bu konuda detaylı bilgi paylaşmamıştı.

Uygulamanın kodunu inceleyen Twitter kullanıcısı Jane Manchun Wong'un cumartesi paylaştığı ekran görüntülerinde Twitter'ın aylık ödeme ile kullanıcılara yeni özellikler sunacağı görülebiliyor.

Sosyal ağın ücretli versiyonunda, paylaşımları kaydetmeye ve arşivlemeye yarayan "koleksiyonlar" özelliği ve paylaşılan bir tweet'i geri alma gibi özelliklerin bulunması bekleniyor.

Twitter kurucusu ve tepe yöneticisi Jack Dorsey, geçtiğimiz yıl haziran ayında, abonelik sistemiyle çalışan ücretli bir servis geliştirdiklerini söylemiş ancak bu konuda detaylı bilgi paylaşmamıştı. Uygulamanın kodunu inceleyen Twitter kullanıcısı Jane Manchun Wong'un cumartesi paylaştığı ekran görüntülerinde Twitter'ın aylık ödeme ile kullanıcılara yeni özellikler sunacağı görülebiliyor. Sosyal ağın ücretli versiyonunda, paylaşımları kaydetmeye ve arşivlemeye yarayan "koleksiyonlar" özelliği ve paylaşılan bir tweet'i geri alma gibi özelliklerin bulunması bekleniyor.

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