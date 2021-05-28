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Twitter'ın Yeni Abonelik Hizmeti 'Twitter Blue'nun Çok Tartışılacak Türkiye Fiyatı Belli Oldu

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Twitter'ın tweet düzenleme dahil pek çok özellik sunacak abonelik hizmeti Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Paylaşılan ekran görüntülerine göre Twitter Blue, pek de uygun bir fiyatla Türkiye'ye gelmeyecek.
Twitter'ın Yeni Abonelik Hizmeti 'Twitter Blue'nun Çok Tartışılacak Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın kullanıcılara daha fazla özellik sunacak bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. "Twitter Blue" olarak adlandırılan söz konusu abonelik sisteminin abonelik fiyatı, Twitter'ın App Store sayfasında yer alan bilgiler ile ortaya çıkmış durumda.

Hemen aşağıdaki iki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi Twitter Blue'nun ABD fiyatı 2,99 dolar olacak. Abonelik hizmetinin Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak listelenmiş durumda. Muhtemelen Twitter; 2,99 dolar olan ABD fiyatını Avrupa'ya 2,99 euro olarak uyarladı ve Türkiye fiyatı da bu 2,99 euroluk Avrupa fiyatının TL cinsinden sabitlenmesiyle belirlendi.

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