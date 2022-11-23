Twitter’ın yeni rakibi belli oldu… Akın akın Hive’a gidiyorlar

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sıkı bir Twitter kullanıcısıyken nisan ayında sadece kullanıcı olarak kalmak istemediğine karar verip platformu satın almak istediğini açıkladı. Musk, popüler platform için 44 milyar dolarlık teklifle dikkat çekerken, uzun ve zorlu bir süreci de başlatmış oldu.

Musk, teklifini bir süre sonra platformdaki bot hesap sayısı konusunda şeffaf davranılmadığı gerekçesiyle geri çekti ve Twitter ile arasında da sorunlar başlamış oldu. Musk’ın bu hamlesinden sonra şirketin hisse değerleri düşerken satın alma süreci de mahkemeye gitti.

Sonunda Musk, geçtiğimiz haftalarda platformu satın aldı; ancak bu defa da şirket içinde sorunlar yaşanmaya başladı.

ŞİRKETTE FIRTINALAR ESTİRDİ

Yeni CEO şirkette adeta fırtınalar estirerek önce Twitter CEO’su Parag Agrawal dahil, üst düzey yöneticilerin işlerine son verdi, ardında da binlerce çalışanı işten çıkardı. Musk’ın hamleleri bununla da kalmadı ve çalışma koşullarında sert eleştiriler almasına neden olan değişiklikler yaptı:

Uzaktan çalışmaya son verdi, öğle yemeklerini kaldırdı, bol mesaili çalışma günlerini kabul etmeyenlere de kapıyı gösterdi. Hatta tüm bu kararları o kadar çok tepki aldı ki önlem olarak geçtiğimiz günlerde Twitter ofisi tedbir amaçlı kapatıldı.

Musk yönetime geçtikten sonra şirkette uyumak zorunda kalan çalışanlar sosyal medyada gündem olmuştu.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA: DONALD TRUMP YENİDEN TWITTER’DA

Musk’ın tutumunun yansımaları şirketle sınırlı kalmadı ve kullanıcıları da etkiledi. Bu kadar çok çalışanın işten çıkarılması sosyal ağlar için en büyük tehditlerden biri olan nefret söylemi ve yalan haberlerin yayılmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Uzmanlar yüksek sesle platformdaki tehditleri dile getirirken reklamverenler de bir bir Twitter’dan ayrılmaya başladı.

Bütün bunların üstüne Musk’ın Donald Trump’ın yasaklı profilini yeniden aktif hale getirmesi de bardağı taşıran son damla oldu.

TWITTER’A YENİ RAKİP: HIVE

Musk’ın yönetiminden rahatsız olan Twitter kullanıcıları, artık kendilerine yeni platformlar arıyorlar. Mastadon ve Tumblr, Twitter’a alternatif olarak en çok parlayan ağlar olsalar da son günlerde bambaşka bir isim dikkat çekiyor: Hive…

Hive Social, insanlar Twitter’dan kaçmaya başladığından beri 2 milyon kullanıcıya ulaştı ve TikTok’u bile geride bırakarak App Store’da zirveye ulaştı. Üstelik platform, sadece 24 yaşındaki bir kurucu ve diğer 2 çalışan tarafından yönetiliyor.

SADECE ÜÇ ÇALIŞANI VAR

Hive Social’ın 24 yaşındaki kurucusu Raluca Pop, Insider’a verdiği demeçte, “Gerçekten güvenli ve sağlıklı bir topluluk oluşturduk ve sürdürdük. Uygulamaya girerseniz, gerçekten hoş ve rahat hissettiriyor” dedi.

Kassandra ismiyle de bilinen Pop, Hive Social fikrini lisedeyken geliştirdiğini ve 2019’da piyasaya sürdüğünü söyledi. Pop, kendi kendini yetiştirmiş bir kodlayıcı ve sosyal medya uygulamasını yalnızca bir çalışanla birlikte yayına almış.

Pop, Musk’ın platformu fark etmesinin şaşırtıcı olmadığını da söyledi: “Neredeyse 4 ya da 5 gün boyunca trend olduk ve muhtemelen görmüş olduğunu düşündüm.”

Pop’a göre Hive Social, güvenli ve sağlıklı bir topluluk yarattı. Pop, Hive Social için; “Orada gerçekten toksisite yok. Yani, anlaşmazlık var ve bazen bunlar kontrolden çıkabilir, ancak bence uygulama içinde kullanıcılara sağladığımız araçlar ve özellikler kesinlikle topluluğa ve kültüre katkıda bulundu” dedi.

HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK DEĞİL, SORUNLAR VAR

Hive Social’ın bir sonraki Twitter olmaya hazır olup olmadığı konusunda bir şey söylemek için henüz erken, çünkü uygulamada bazı sorunlar görülüyor.

Örneğin; perşembe günü, birçok yeni Hive Social kullanıcısı hesaplarını kurarken sorun yaşadıklarını bildirdi. Birçok kullanıcı, aynı kullanıcı adına sahip birkaç hesap gördüğünü bildirdi. Bir kullanıcı ekran görüntüsü paylaşarak “@elonmusk” adına sahip 11 hesap olduğunu gösterdi.

Pop; sorunun, şirketin sunucusunun geçen hafta günlük kapasiteye ulaştığında meydana geldiğini ve uygulamadaki diğer her şey gibi yinelenen kullanıcı adlarının oluşmasını engelleyen işlevin de devre dışı bırakıldığını söyleyerek bir açıklama yaptı.

İÇERİK DENETLEME NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Sosyal ağların en çok karşılaştığı sorunlardan biri içerik denetimi ile ilgili. Yeni bir fenomen haline gelen Hive’ın kurucusu Pop da algoritmalar ve insan moderatörlerin bir kombinasyonu aracılığıyla Hive Social’daki içeriği denetlemeyi planladığını, ancak şu ana kadar uygulamada herhangi bir içerik moderatörünün olmadığını söyledi.

Ayrıca finansmanla, sitenin kan, şiddet veya çocuk istismarı gibi belirli içeriklerin filtrelenmesini sağlamak için daha fazla kişiyi işe almayı umduğunu belirtti:

“Bunu üstlendiğimde, ayrı bir tam zamanlı işim vardı, ancak şimdi kendimi tamamen buna adayabiliyorum… Bu nedenle içerik denetimi bizim için bir öncelik. ”

RAKAMLARLA HIVE: SON 30 GÜNDE İNDİRİLME SAYISI ARTTI

Uygulama zekası firması Sensor Tower’dan alınan verilere göre, Hive’ın iOS ve Android genelinde toplam 733.000 yüklemesinin yaklaşık 214.000’i yalnızca son 30 gün içinde gerçekleşti. Sensor Tower, Hive’ın ABD dışındaki kullanıcıların da dikkatini çekmiş olduğunu ve ABD dışı yüklemenin Hive’ın toplam indirilmesinin yaklaşık yüzde 86’sını oluşturduğunu söyledi.

Analitik firması, hafta sonu boyunca 140.000’den fazla kişinin uygulamayı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde indirdiğini ve bunun da uygulamanın App Store’da ilk yirmiye girmesini sağladığını belirtti.