Karpaz Gate Marina, Uluslararası Yat Limanları Birliği (TYHA) tarafından “2017 Yılının En İyi Marinası” seçildi. Karpaz Gate Marina adına ödülü Marina Müdürü Deniz Akaltan aldı.

Uluslararası Yat Limanları Birliği’nin (TYHA), GJW sigorta firması ile birlikte bu yılki Londra Yat Fuarı kapsamında ev sahipliği yaptığı TYHA 2017 Yılın Marinası Ödül Töreni’nde Karpaz Gate Marina, “Yılın En İyi Uluslararası Marinası” ödülüne layık görüldü.

Hem İngiltere, hem de yurtdışında bulunan tüm Altın Çıpa ödüllü marinalara açık olarak düzenlenen TYHA 2017 Yılın Marinası Ödülleri belirlenirken tekne sahipleri ve marina işletmecilerinden, beş farklı kategoride en beğendikleri yat limanına oy vermeleri istendi.

Sektörde hizmet ve servis standartları alanında en büyük ödül olan "5 Altın Çıpa" ödülüne sahip olan Karpaz Gate Marina Liman Müdürü Deniz Akaltan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2017 yılının en iyi uluslararası marinası seçilmek büyük bir onur. Bundan beş yıl öncesine kadar Kuzey Kıbrıs'ın yat turizmi potansiyeli büyük oranda bilinmiyordu. Yeryüzündeki cennet olarak tanımlayabileceğimiz bu bölgenin yatçılık camiasına tanıtılması oldukça zor bir işti. Dolayısıyla, bu ödülü kazanmış olmaktan ve müşterilerimizin de bizimle aynı heyecanı paylaşıyor olmasından büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Zira bu ödülün sahibi, marina işletmecileri ve tekne sahipleri tarafından belirlendi. Kendilerine destekleri için teşekkür eder bu vesileyle müşterilerimize ve bölge halkına yönelik sorumluluklarımızın da bir kez daha altını çizmek isteriz. Daha çok insanın Kuzey Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki bu güzel seyir bölgesini keşfetmesiyle bu başarı, marinamız ve bölgemiz için oldukça heyecan verici olmayı vadeden yeni yıla bizim için mükemmel bir başlangıç oldu”.

2011 yılında marinayı açtıkları günden bu yana müthiş bir deneyim yaşadıklarını belirten Akaltan, “Marinamızı geliştirip yeni misafirlerimizi ağırlama şansına sahip olduk. Bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve kendilerini bu işe adamalarının bir sonucu. Üstün hizmet anlayışımız, tesislerimiz ve eğlence imkânlarımızla müşterilerimizi memnun etmek için daha büyük bir şevkle planlar yapmaya, bu bölgenin kalkınmasına öncülük etmeye ve bölgeyi daha çok denizci ve yat sahibine tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren bir birlik olarak TYHA, marina müşterilerinin oy vermelerini ve marinaların söz konusu ödüllere katılımını kolaylaştırmak adına son birkaç yıldır yarışmanın düzenlenme şekline yönelik önemli değişiklikler yaptı. Yarışma, doğrudan tekne sahiplerine ve mürettebatına yönelik olarak düzenlenirken kendilerinden www.marinaoftheyearawards.com adresine girerek en beğendikleri Altın Çıpalı yat limanına oy vermeleri isteniyor.

TYHA, 4 bin yüzü aşkın oy verilen 2017 Ödülleri kapsamında en beğendikleri marinaya oy vermeleri için marina müşterilerini teşvik etmek adına GJW sigorta şirketiyle yakın işbirliğinde

bulundu. Geçtiğimiz yıl 82 gibi etkileyici sayıda marinanın oy alması Altın Çıpa ödüllü yat limanlarında verilen yüksek hizmet düzeyine müşterilerin ne kadar değer verdiklerini gösteriyor.

Yarışma kapsamında 250 bağlama yerinin altında ve üstünde olan Birleşik Krallık Kıyı Yat Limanları, Birleşik Krallık Kara Yat Limanları, Uluslararası Yat Limanları ve Süper Yat Limanları olmak üzere beş kategoride birinciler belirlenirken her kategoride ikinciler de ödüle layık görülüyor. Daha ayrıntılı bilgi için TYHA'nın resmi internet sayfası olan http://www.tyha.co.uk/ adresi ziyaret edilebilir.

300 bağlama yeri ve 60 metreye kadar süper yatlara da hizmet verme imkânıyla Karpaz Gate Marina, tekne sahibi ve mürettebatı için eşsiz ve el değmemiş bir bölgede lüks bir deneyim imkanı sunuyor.

Karpaz Gate Marina’da misafirlerin boş zamanlarını değerlendirebileceği tesisler arasında olağanüstü bir Beach Club, 33 metrelik sonsuzluk havuzu ve su sporları merkezi ile geleneksel Kıbrıs ve Türk mutfağının ön planda olduğu Hemingway's Restrobar yer alıyor. Ayrıca misafirlerin, fitness merkezi/spor salonu ve Mephisto Dalış Merkezi'ne erişim imkânları bulunuyor.

Marina; kapalı devre kamera sistemi, güvenlik personeli ve giriş kontrolü ile güvenlikli ve korunaklı bir alanda yer almakta olup 18 bin metrekarelik bakım onarım sahası ve 300 ton kapasiteli travel lift içeren bir çekek yerine sahip. Tekne sahipleri aynı zamanda yakıt, teknik servis, yedek parça ve ikmal malzemelerinden tasarruf edebilecekleri gümrüksüz alışveriş imkânından da yararlanabiliyor.

Karpaz Gate Marina'nın 2017 yılına özel kampanyaları arasında ücretsiz çekme ve atma, alt yıkama ve zehirli boya uygulamaları ile 14 gün park imkânı sağlayan yıllık sözleşmeler de yer alıyor.

Karpaz Gate Marina ve 2017 yılına yönelik bağlama ücretleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.karpazbay.com adresi ziyaret edilebilir. Ayrıca +90 533 833 7878 numaralı telefondan veya info@karpazbay.com adresine e-posta göndererek detaylı bilgi alınabilir. Karpaz Gate Marina ile ilgili son gelişmeler @KarpazGate Twitter hesabından veya www.facebook.com/karpazgatemarina adresinden takip edilebilir.