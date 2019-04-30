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Tyrion Lannister'ın 'ikizi' konuştu: Hayalim bir filmde oynamak ve onunla tanışmak

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Popüler televizyon dizisi Game Of Thrones'un baş karakterlerinden Tyrion Lannister'e benzerliğiyle dikkat çeken Pakistanlı Rozi Khan, en büyük hayalinin bir filmde oynamak ve karakteri canlandıran Peter Dinklage ile tanışmak olduğunu söyledi.
Tyrion Lannister'ın 'ikizi' konuştu: Hayalim bir filmde oynamak ve onunla tanışmak

Pakistanlı Rozi Khan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones'daki Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage'e benzerliği nedeniyle dizi hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. 

Bir restoranda garsonluk yapan 26 yaşındaki genç, kendisi ve Peter arasındaki benzerlik Facebook ve çeşitli medya organlarında yer almaya başlayınca neredeyse tüm dünyaya nam saldı. 

​Birçok platformda 'Peter'in ikizi' olarak bahsedilen Khan, Reuters'a yapıtığı açıklamada "İlk önce bana Peter Dinklage diye seslenmeye başladılar, sonra diziyi izledim. Ardından yavaş yavaş ünlü olmaya başladım" dedi. 

"Hayalim bir filmde oynamak ve onunla (Peter Dinklage) tanışmak" diyen Khan ile  Dinklage arasında fiziksel benzerlikler de bulunuyor. 

Zaman zaman çalıştığı restoranda fotoğraf taleplerine yetişemeyen Khan'ın boyu da Dinklage gibi 1.35.

 

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