Tyrion Lannister'ın 'ikizi' konuştu: Hayalim bir filmde oynamak ve onunla tanışmak

Pakistanlı Rozi Khan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones'daki Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage'e benzerliği nedeniyle dizi hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Bir restoranda garsonluk yapan 26 yaşındaki genç, kendisi ve Peter arasındaki benzerlik Facebook ve çeşitli medya organlarında yer almaya başlayınca neredeyse tüm dünyaya nam saldı.

​Birçok platformda 'Peter'in ikizi' olarak bahsedilen Khan, Reuters'a yapıtığı açıklamada "İlk önce bana Peter Dinklage diye seslenmeye başladılar, sonra diziyi izledim. Ardından yavaş yavaş ünlü olmaya başladım" dedi.

"Hayalim bir filmde oynamak ve onunla (Peter Dinklage) tanışmak" diyen Khan ile Dinklage arasında fiziksel benzerlikler de bulunuyor.

Pakistan's #TyrionLannister, #RoziKhan has taken social media by storm for his uncanny resemblance to US actor #PeterDinklage. #GoThttps://t.co/vXmMcrJbKZ pic.twitter.com/Oyraz7JO1P