U-19 liginde geriye düşen takıma antrenörden sıra dayağı!

Kayseri’de bir antrenörün U-19 (19 yaş altı) amatör lig maçının ilk yarısını geride kapatan takımın oyuncularını soyunma odasında darp ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri 1’inci Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor, 2016-2017 sezonunda Kayseri İdmanyurdu’yla Vali Muammer Güler Stadı’na karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Meysuspor’un genç oyuncuları, devre arasında teknik direktör Halit Kurt tarafından darp edildi. Kurt, ağlayan gençlere sırayla tokat attı, hakaret etti. Görüntüler üç yıl sonra ortaya çıktı. Kurt’un halen takımın başında olduğu öğrenildi.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un soyunma odasında oyuncularına uyguladığı şiddet ve hakaret görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/wU886ChJZT — Biz10 TV (@Biz10TV) 25 October 2019

‘Kabul etmiyoruz’

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı şunları söyledi: “Olay üç yıl önce yaşanmış. Her ne zaman yaşanırsa yaşansın böyle bir olayı kınıyoruz. Futbolculara yapılan bu davranışı asla kabul edemeyiz. Federasyon olarak detaylı açıklama yapacağız.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi arayarak bilgi aldı.

TFF’den soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Federasyonun açıklamasına şöyle dendi: “Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır. Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda, olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Öte yandan Meysuspor maçı 5-3 kazandı.