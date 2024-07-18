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U14’lerin en büyüğü Çetinkaya

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Red7Oil U14 Ligi final maçı Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya U14 ile Küçük Kaymaklı U14 takımları arasında oynandı.
U14’lerin en büyüğü Çetinkaya

Red7Oil U14 Ligi final maçı Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya U14 ile Küçük Kaymaklı U14 takımları arasında oynandı. Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan karşılaşmayı Çetinkaya 3-0 kazanarak kupayı müzasine götürme başarısı gösterdi.

Çetinkaya’ya Red7Oil Ligi şampiyonluğunu getiren golleri 2. ve 65. dakikalarda Michael Mert Annan ve 21. dakikada İlhan Sergey attı. Maç sonunda düzenlenen törende ödüller yetkililer tarafından verildi. Kupayı kazanan genç yetenek Çetinkayalılar ve hocaları büyük sevinç yaşadılar.

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