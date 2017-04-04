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U15 Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belirlendi

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U15 Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belirlendi
Gruplarında lider olarak tamamlayan toplam 8 takım ve 2’nci olan 8 takımın eşleşmeleri, 3 Nisan 2017 tarihinde Pazartesi günü KTFF’de çekilen kuralarla belirlendi.

Seri başı olarak katılacak 8 takım birbiriyle eşleşmeyecek, gruplarda 2’nci sırayı alan diğer 8 takım ise seri başı takımlarla eşleşecek. Son 16 takımın eşleşmesiyle oynanacak olan karşılaşmalar deplasmanlı çift maç eleme sistemine göre oynanacak.

Karşılaşmalar sonrası galip gelecek olan takımlar statüde belirtilen şablona göre çeyrek final eşleşmelerini yapacak. U15 Ligi son 16 1. maçları 15-16 Nisan 2017 tarihlerinde ve 2. maçlar ise 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde oynanacak.

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