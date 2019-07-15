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U17 hentbol millileri İtalya’da boy gösterdi

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KKTC Hentbol Federasyonu U17 erkek milli takımı İtalya’da uluslar arası turnuvaya katıldı
U17 hentbol millileri İtalya’da boy gösterdi

Türkiye üzerinden turnuvaya kayıt yaptıran takımımız, İtalya’nın Teramo kentinde 32 farklı ülkeden gelen ve toplam 144 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada mücadele etti.

47. Interamania World Cup Turnuvası adıyla gerçekleşen turnuvada mücadele eden U17 milli takımımızı Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter Ediz Arıkan da yalnız bırakmadı.

Uluslar arası Hentbol Federasyonu (IHF) ve Avrupa Hentbol Fedarasyonu (EHF) himayelerinde İtalya Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen turnuvada ülkemiz tanıtımı yanında hentbol için de önemli temaslar kuruldu.

 

9 TAKIMLI GRUPTA YER ALDIK

47. Interamania World Cup Turnuvası’nda Çekya (Çek Cumhuriyeti), Macaristan, Fransa, Almanya, Özbekistan, İtalya, Polonya ve Danimarka’dan takımların oluşturduğu 9 takımlı grupta mücadele eden U17 hentbolcularımız muhteşem geçen bir organizasyonda yer aldılar.

Çok önemli tecrübeler kazanan sporcularımız İtalya’nın Teramo kentindeki çeşitli spor salonları ve büyük meydanlara portatif olarak kurulan salon zemini malzemesi üzerinde karşılaşmalar yaptılar.

47. Interamania World Cup Turnuvası’nda grubunda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet elde eden U17 hentbol millilerimiz diğer maçlarda rakiplerine 3-5 sayı gibi az farklarla mağlup oldular.

 

PAZARTESİ AKŞAMI DÖNÜYORLAR

Hentbol Federasyonu U17 Erkek Milli Takımımız Pazartesi akşamı adaya dönecek. Ahmet Behlül, Cemal Alpin ve Bahir Arnal yönetiminde İtalya’da mücadele eden takımımızda sporcu olarak şu isimler yer aldı:

Adil Nufal, Cemil Topal, Cemil Kanat, Ergin Aday, Doğuhan Yıldırım, Can Ziber, Özgür Kaya, Beytullah Dal, Kaan Oytun, Ali Arda Pampuroğulları, Tuğberk Soyer, Mehmet Kocaman.

Pazartesi saat 18.00’da adaya dönmesi planlanan kafilemiz bugün (14 Temmuz Pazar) turnuvanın kapanış seremonisine de katılacak.

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