Uber ve NASA 'uçan taksi' için güçlerini birleştirdi

Uber'in uçan otomobil projesi ile ilgili yeni bilgiler geldi. NASA ile beraber çalışan şirket modelinin kullanıma gireceği tarihi duyurdu.

Uber'den gelen haberlere bakılırsa uçan otomobillerin hayatımıza girmesine birkaç yıl kaldı!

Bu alanda çalışmalar yürüten Uber Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile işbirliğine gitme kararı aldı.

Uber ve NASA, uçan otomobillerin traif güvenliğini sağlayacak bir kontrol merkezi projesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Şirketten yapılan açıklamada Uber'in 2020'ye kadar Dallas ve Dubai'de uçan arabalar ile hizmet vermeye başlayacağı bilgisine yer verilmişti. Ancak uçan otomobiller üzerine mesai harcayan tek şirket Uber değil

Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil'in fiyatı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, modelin fiyatı 1.3 milyon dolar.

Spor görünümlü araç iki kişilik. Oto pilot teknolojisi, ve olası bir tahliye durumu için iki tane paraşüt bulunuyor. Menzili 875 kilometre olan aracın saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 200 kilometre. Aracın yerdeki hızı ise maksimum 160 kilometre.