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Uber’de arka arkaya gelen istifalar soru işaretleri oluşturdu

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Uber’de arka arkaya gelen istifalar soru işaretleri oluşturdu
Uber’de ayrılanlar kervanına bir üst düzey yönetici daha katıldı. Sürücüsüz araç programının başındaki başkan yardımcısı görevinden ayrıldı.

Son aylarda hakkında pek de parlak haberler çıkmayan, Silicon Valley dizisinde de bir nevi “Napster” gibi balona benzetilen Uber için çanlar çalıyor. Şirketten ayrılan büyük isimler arasına Sherif Marakby de eklendi.

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Sherif Marakby geçtiğimiz Nisan ayında Ford’dan Uber’e transfer edilmişti. Ford’da 25 yıl boyunca çalışan ve son pozisyonu Global Elektronik ve Mühendislik Müdürü olan Marakby, Uber’de otonom araçlardan sorumlu yönetici olarak görev yapıyordu.

Son aylarda Uber’den ayrılan büyük isimler arasına büyüme ve üretimden sorumlu başkan yardımcısı Ed Baker, iletişim müdürü Rachel Whetstone ve yapay zekadan sorumlu müdür Gary Marcus’dan sonra ayrılanlar kervanına eklenen dördüncü isim Sherif Marakby oldu. Gidenlerin Uber'in hukuki sorunları çözemediğini düşündükleri için gidip gitmediği bilinmiyor ama Uber yaptığı açıklamada Marakby'nin gidişinin dava ile ilgili olmadığını söylüyor.

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