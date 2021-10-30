Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay, saat 09.00’da başlayacak ve yarın oy sayımının ardından tamamlanacak.

Oy verme işlemi bugün 13.00-21.00, yarın ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

UBP üyesi 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

TAÇOY, SUCUOĞLU VE TÖRE BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

UBP Tüzüğü’ne göre bir ay önce tamamlanan adaylık başvuru süresinde genel başkanlık için Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre başvuru yapmıştı. Ancak Saner’in adaylıktan çekilmesiyle başkanlık için 3 aday yarışacak.

Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katılacak.

KURULTAY PROGRAMI…

Nisap yoklamasının genel sekreter tarafından yapılması ile başlayacak kurultay, başkanlık divanının oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürecek kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayda, oylamanın bugün 13.00-21.00, yarın ise 09.00-18.00 saatleri arasında olmasının öngörüldüğünü bildirmişti.

Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını belirtmişti.

Hasipoğlu, Kıbrıs konusu ile ilgili bir kurultay kararının onaya sunulacağını da açıklamıştı.