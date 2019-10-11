UBP 44 yaşında

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bazı ilçe başkanları, parti yetkili organları ve bazı partililer, UBP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Heyet, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Lefkoşa’daki Anıtları ziyaret ederek çelenk koydu.

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ziyaret edildi.

TATAR

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutladıkları böyle bir günde KKTC’nin kurucu partisi ve KKTC için yapılması gerekenlerin bilinci içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Parti teşkilatları, örgütleri, kadınları ve gençleri ile dimdik ayakta olduklarını ve ülkeye hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Tatar, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun görev yaptığı süreler içerisinde büyük projelere imza attığını söyledi.

EROĞLU’NUN ÖNDERLİĞİ ÖRNEKTİR

Eroğlu’nun Partiye yaptığı önderliğin örnek olduğunu dile getiren Tatar, birlik ve beraberlik içinde çeşitli projelere imza atmak için yollarına devam ettiklerini kaydetti.

UBP’nin yaptığı büyük hizmetleri de anlatan Tatar, geçen gün ziyaret ettikleri Bafra’da Derviş Eroğlu’nun daha önce yapmış olduğu büyük hizmetleri yerinde inceleme imkanı bulduklarını da söyledi.

Eroğlu’nun su projesinin ana mimarı olduğunu da dile getiren Tatar, Anadolu’nun güzel suyunun halka kavuşmasına hep birlikte katkı koyduklarını kaydetti.

Vefa duygusu ile böylesi önemli bir günde Eroğlu’nu ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirten Tatar, Eroğlu’nun yaptığı hizmetlerin önemini de vurguladı.

“SİYASİ EŞİTLİK DEĞİL EGEMEN EŞİTLİKTEN BAHSETMEYE BAŞLADIK”

Kıbrıs konusunda da UBP’nin duruşunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, “Biz Kıbrıs’ta artık federal temelde bir anlaşmanın çok da umut veremediğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

50 senedir yapılan görüşmelerde hiçbir netice alınamadığını dile getiren Tatar, partinin tüm yetkili organlarında tartıştıktan sonra artık alternatif düşüncelerin de masaya gelmesi noktasında pozisyonlarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, iki devlet temelinde bir anlaşmanın kendileri için çok daha iyi olacağını düşündüklerini ve bu noktada artık siyasi eşitlik değil de egemen eşitlikten bahsetmeye başladıklarını belirtti.

Türkiye ile yaptıkları temaslarda da benzer mesajlar aldıklarını dile getiren Tatar, dünya ile barışık olmak ve Türkiye için daha fazla sorun olmaması için zamanı gelince görüşmelerin olabileceğini ona da karşı durmayacaklarını kaydetti.

“HALKIN SESİNİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Dünyanın sesimizi duyması, Kıbrıs Türk halkının beklentilerine saygı duyması ve

halkın ne düşündüğünün dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda UBP’nin en büyük görevi halkın sesini duyurmaktır” şeklinde konuşan Tatar, halkın sesini duyurmak adına UBP’nin memleketin en örgütlü, en teşkilatlı partisi olduğunu ve KKTC’nin de en büyük partisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Tatar ayrıca, 15 Ekim Salı günü düzenlenecek resepsiyona 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ve tüm halkı davet etti.

EROĞLU

UBP Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, geniş katılımlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

Siyasette görevlerin gelip geçici olduğunu kalıcı olanın siyasi parti ve kurumlar olduğunu dile getiren Eroğlu, kendisinin parti kuruluşunda yer aldığını söyleyerek, UBP’nin daha ileriye taşınması ve daha güçlü temellere oturtmak için şu anki yetkililere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Partiye ve partiliye, ülkeye ve kurulmuş olunan devlete sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Eroğlu, KKTC insanını mutlu etmek ve yaşadığı ülkenin varlığıyla onur duymasını sağlamanın da yine görev olduğunu kaydetti.

“MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR”

Partide uzun yıllar yöneticilik yaptığını ve partinin her kademesinde çalıştığını anlatan Eroğlu, tüm makamlara partinin, parti tabanının oylarıyla geldiğini vurgulayarak, var olanın parti olduğunu, makamların gelip geçici olduğunu söyledi.

Parti yetkililerine çok önemli görevler düştüğünü belirten Eroğlu, özellikle Orta Doğu’nun böyle karışık olduğu bir dönemde dünyanın gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu söyledi.

Eroğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Tabii ki Rumların karıştırması ile gözlerin Kıbrıs’ın üzerinde olduğu böyle bir zamanda UBP’nin yöneticisi olmak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hükümet eden bir partisi olmak sizlere çok önemli ve anlamalı görevler yüklemektedir.

KKTC’YE SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZDİR

Herşeyden önce UBP’nin ana prensibi olan KKTC’ye sahip çıkmak ve onu yüceltmek asli görevdir. UBP’nin var olma nedenlerinden bir tanesi de kurulmuş olan devleti yaşatmaktır. Dolayısıyla KKTC var olduğu sürece UBP’de var olacaktır. UBP var olduğu sürece de KKTC var olacaktır. Bu anlayış içerisinde sizlere düşen görevler vardır. Bu görevleri en samimi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Tekrardan günümüz kutlu olsun. Partiye daha nice kuruluş yıldönümleri diliyorum.”

ZİYARETLER YAPILDI

Eroğlu’nun ziyaretinin ardından, Ulusal Birlik Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrine çelenk kondu.

Ardından, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreterleri Vehbi Zeki Serter ile Salih Miroğlu, hayatta olmayan Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanları Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay, İrsen Küçük’ün kabirleri ziyaret edildi.