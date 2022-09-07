UBP 45 gün içinde Kurultaya gitmeye hazırlanıyor

Sucuoğlu: “Parti başkanlığından bugün istifa ediyorum”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, bugün görevinden istifa ediyor.
YENİDÜZEN’e konuşan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, bugün parti başkanlığı görevinden istifa edeceğini, ardından da yazılı bir açıklama yaparak istifa gerekçesini açıklayacağını söyledi.
NE OLACAK?
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa edecek olan Faiz Sucuoğlu'nun istifa mektubunu, UBP Genel Merkezi'ne gün içinde ulaştırması bekleniyor.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Merkezi girişinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Tüzüğümüze göre, 45 gün süre içerisinde partiyi kurultaya götürmem gerekiyor. Sucuoğlu, partiye gelmeyecek, istifa mektubunu gönderecek." ifadelerini kullandı.
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