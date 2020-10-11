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UBP 45 yaşında

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UBP’nin 45. yıl dönümü dolayısıyla UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, mesaj yayımladı.
UBP 45 yaşında

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, partisinin 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Partinin köklü geçmişine işaret eden Tatar, Ulusal Birlik Partisi sıradan, gelip geçici bir parti değil, bir fikrin, bir düşüncenin, bir misyonun partisidir” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın UBP’nin  45’nci kuruluş yıl dönümü mesajı şu şekilde:

“20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile kavuştuğumuz güvenliğimize, egemenliğimize sahip çıkmak için kurulan, pek çok kez halkımızın takdiri ile iktidara gelerek ülkemize kalıcı hizmetler veren, eserler kazandıran, en önemlisi Devletimizin kuruluşunu sağlayan başlıca siyasi oluşum olan Ulusal Birlik Partisi bugün 45 yaşında.

45 yıldır devam eden halka hizmet etme heyecanımız devam ediyor.

Tarihi görevimizin bilincindeyiz.

Ulusal Birlik Partisi sıradan, gelip geçici bir parti değil, bir fikrin, bir düşüncenin, bir misyonun partisidir.

Ulusal Birlik Partisi, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın demokrasimize sıkı sıkıya bağlı siyasi uzantısıdır ve hedefi  Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, egemenliğinin sonsuza dek korunmasıdır.

Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesi ile yaşam kalitesini yükseltmektir.

Hedefimiz, Devletimizi yaşatmak, yüceltmek, Uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak ve eğer doğru yola gelirlerse Rum komşularımızla iki devlet esasına uygun olarak bir antlaşma yapmaktır.

Biz gücümüzü Hak’tan ve halkımızdan alırız.

Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyecek ve mutlaka başaracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle partimize nice nice 45 yıllar diler, UBP’yi bugünlere taşıyan halkımıza, UBP’ye şu veya bu noktada hizmet veren ve aramızda olan herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunar, aramızda olmayanları minnet, ve rahmetle anarım.”

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