UBP 7 Adayını belirledi, Amcaoğlu LTB adayı mı?
Ulusal Birlik Partisi, bu akşam 7 bölgenin belediye başkan adaylarını açıkladı.
İşte UBP'nin belediye başkan adayları:
Gazimağusa: Dr. Erdal Özcenk
Güzelyurt: Mahmut Özçınar
İskele: Hasan Sadıkoğlu
Lefke: Adil Özgey
Değirmenlik: Ebru Törehan
Beyarmudu: İlker Edip
Girne: Nidai Güngördü (BAĞIMSIZ)
UBP'nin Gönyeli Belediyesi Başkanı olması beklenen Amcaoğlu'nun isminin açıklanmaması Amcaoğlu'nun LTB Başkan adaylığına kaydırılacağı yorumlarına yol açtı.
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