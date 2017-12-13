UBP aday tanıtım şöleni düzenledi

“Biriz Birlikteyiz” sloganıyla gerçekleştirilen UBP Büyük Buluşması’nda tek başına iktidar hedefi konuldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçiminde yarışacak milletvekilli adaylarını dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği şölenle tanıttı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, ‘Partimiz bir yolumuz bir’, ‘Halka hizmet yolunda biriz’ ve ‘Tek hedef var, tek başına iktidar’ sloganlarının atıldığı şölende, partinin propaganda filmi ve aday tanıtım filmleri de gösterildi.

Şölende, sözlerini Özdemir Tokel’in yazdığı, Kazım Özalp ile Ahmet Cemgünal’in bestesini yaptığı ve Muhittin Yangın’ın seslendirdiği ‘Tek Başına İktidar’ temalı seçim şarkısı da çalındı.

Etkinliğe UBP Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu eşi Meral Eroğlu ile birlikte katıldı ve bir de konuşma yaptı.

EROĞLU

3’üncü Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu tüm partilileri sandıklar açılıncaya kadar yorulmadan çalışmaya ve sandıkları doldurarak tek başına iktidar olma hedefi için yorulmadan çalışmaya davet etti.

‘Sizleri çok özlemiştim’ diyerek UBP’lilere seslenen Eroğlu, ‘1976 yılından 2010 yılına kadar birçok başarılara ve zaferlere birlikte imza attık. Şimdi de yeni bir zafere ulaşmanın arifesindeyiz. Dargınlık olmaz kırgınlık olmaz herkes tek yumruk olarak partimizi tek başına iktidara taşımak boynumuzun borcudur’ dedi.

2018 seçim şarkısını çok beğendiğini ifade eden Eroğlu, bu şarkının 2018 seçimlerinde UBP’ye zafer getireceğine inandığını ifade etti.

“UBP İKTİDAR OLMAK ZORUNDA”

‘UBP iktidar olmak mecburiyetindedir. Çünkü kurmuş olduğu devleti yaşatmak, halkın mutluluğunu, huzur ve güvenliğini korumak ve ülkeye yapmış olduğu hizmetlere yenilerini eklemek için buna mecburdur’ diye konuşan Eroğlu, hedeflerinin Ulusal Birlik Partisi’ni güçlü bir şekilde iktidara getirmek olduğunu söyledi ve herkesi sandıkları doldurmaya davet etti.

Derviş Eroğlu’nun konuşması sonrasında adaylar alkışlar arasında sahneye çağırılarak tanıtıldı.

ÖZGÜRGÜN



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün konuşmasına, “‘Kurduğu devletini geliştirip yaşatmaya yemin etmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine gönül vermiş, bayrağına, vatanına, anavatanına yürekten bağlı fedakar ve yürekli Ulusal Birlik Partililer hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum’ sözleriyle başladı.

“UBP UMUT OLMAYA DEVAM EDECEK”

Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs Türk halkının var olma iradesinin ifadesi ve Kıbrıs’ta bağımsızlık ile özgürlüğün bitmez sevdası olduğunu söyleyen Başbakan Özgürgün,

‘Ulusal birlik partisi halka hizmet demektir. Halkın umudu olarak doğmuş, umudu olmuş, olmaya da devam edecektir’ diye devam etti.

“ENKAZLARI HEP BİZ KALDIRDIK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının Ulusal Birlik Partisi’nin olmadığı hükümetlerin yarattığı enkazdan çok çektiğini ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaratılan enkazları kaldırmak ve ülkeyi yeniden kalkındırmak görevinin defalarca Ulusal Birlik Partisi’ne düştüğünü ve bu görevi başarıyla yerine getirdiğine halkın defalarca tanıklık ettiğini ifade etti.

İş değil laf üretenlerin seçim ortamına girildiği bugünlerde meydanlarda ahkam kesip efelik tasladıklarını savunan Özgürgün, diğer partilerin Ulusal Birlik Partisi’ne asla alternatif olmayacağını işaret etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın TV’de kendisiyle buluşmak ve icraatları konuşmak istediğini belirttiğini ifade eden Hüseyin Özgürgün, “Hükümet icraatlarımızı halkımız çok iyi bilmektedir. CTP Genel Başkanı’na özel brifing verecek değilim” dedi.

Ulusal Birlik Partisi kadrolarının halkın her zaman ve her koşulda hizmetinde olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin geçmişinde olduğu gibi bugününün ve geleceğinin de güvencesi olduğunu vurguladı.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

7 Ocak tarihindeki genel seçimden KKTC halkının teveccühü ile Ulusal Birlik Partisi’nin yine zaferle çıkacağından hiç kuşkusu olmadığını söyleyen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hizmetlerine kaldıkları yerden daha güçlü, etkili ve verimli bir şekilde devam edeceklerine yürekten inandığını kaydetti.

“Gün bir olma, birlikte olma, tek başına iktidara yürüyüşümüzü başlatma günüdür.Güçlü iktidar, yeni hedefler ve büyük projelerle bu güzel ülkemizin insanlarının hak ettiği çok daha güzel bir geleceği yine sizlerle kuracağız” diye konuşan Özgürgün, “Bir Olalım birlikte Olalım” dedi.