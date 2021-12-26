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UBP Adayları, Arasta Ve Belediye Pazarını Ziyaret Etti

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UBP Adayları, Arasta Ve Belediye Pazarını Ziyaret Etti
UBP Adayları, Arasta Ve Belediye Pazarını Ziyaret Etti

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ve tüm milletvekili adayları bugün Lefkoşa'da Arasta ve Belediye Pazarı’nı ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, esnafla görüşerek sorunlarını dinleyen Sucuoğlu ve UBP adayları için Büyük Han'da zeytin yaprağı yakıldı,toplu fotoğraf çekildi.

Sucuoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ssnaf ve vatandaşların yoğun ilgisine ve sevgisine teşekkür ederek, 24 Ocak'ta güneşin ülkede daha güçlü doğacağını ve bu sevginin UBP'yi tek başına iktidara taşımaya yettiğini ifade etti.

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