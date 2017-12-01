UBP adayları YSK’ya başvuru yaptı

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurular devam ediyor.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, UBP’nin ülkeye ve halka hizmet için yola çıktığına işaret ederek, kadrolarının, hizmet ve projelerinin seçime hazır olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde UBP’nin daha güçlü hükümet, projeler ve yönetimle ülkeye hizmet vereceği inancını vurgulayan Özgürgün, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özgürgün, “halka güvendiklerini, halkın da kendilerine güvendiğini” sözlerine ekledi.