UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında “iş birliği anlaşması” imzalandı

Lefkoşa Concorde Otel’de yer alan imza törenine, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Üstel, “Atılan bu imzalarla ‘3 devlet tek millet’ söylemimiz artık uluslararası yasal bir boyut da kazanıyor.” dedi.

“3 devlet tek millet” ve “Milletimiz bir geleceğimiz bir” sloganıyla düzenlenen partiler arası iş birliği anlaşması imza töreninde, KKTC’nin 40. yılında, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Azerbaycan Marşı okundu.

Törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer ile partililer katıldı.

Partiler arası iş birliği anlaşmasına, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Genel Başkan Vekili Tahir Budakov imza koydu.

-Hasipoğlu

İmza törenini UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu başlattı. Hasipoğlu, çok anlamlı bir günde, KKTC’nin 40. yılında, devletin, partinin tarih yazdığını, ilk kez uluslararası bir sözleşmeye imza koyulduğunu kaydetti.

Azerbaycan ve AK Parti’ye, UBP ve KKTC’ye verdiği sözleri tutmasından dolayı teşekkür eden Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alacağına inanç belirtti.

-Budakov

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budakov, törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin 40. yılını kutladı, böyle önemli bir günde kardeşlerinin yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Budakov, KKTC’nin tüm oyunlar ve engellemelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yoluna devam etmesinin milli mücadele açısından önemine işaret etti.

Türk milletinin ortak gururu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alacağına inanç belirten Budakov, Azerbaycan ile Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yerini alan KKTC’nin, Türk dünyası ile ilişkilerini geliştirmesi için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Budakov, UBP ve AK Parti ile imzaladıkları anlaşmanın da bu açıdan büyük önem taşıdığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’yle gelecekteki ortak faaliyetlerin yol haritasını oluşturacağına vurgu yaptı.

-Ala

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, KKTC’nin 40. yıl dönümünü kutladı, “tek millet 3 devlet” olarak partiler arası iş birliğini geliştirmek amacıyla imzalanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkeler arası ilişkileri geliştirmenin görevleri olduğunu belirten Ala, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için imzalanan ve geliştirilmesi hedeflenen mutabakatın; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsünün teyit edilmesi için uluslararası camiayı harekete geçirmesini de temenni etti.

Bu mutabakatın bölgedeki ülkelere de örnek olmasını dileyen Ala, dünyanın iş birliklerine ihtiyacı olduğunu işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, tarihte, Kıbrıs’ta ve Azerbaycan’da gereken adımları atarken asla zulüm yapmadığını, zulüm yapanlara bile zulüm yapılmadığını, devletin, milletin böyle davranması gerektiğini, bir devletin terörist gibi davranamayacağını ifade eden Ala, Gazze’de yaşananları, saldırıları, katliamları, çocukların öldürülmesini kınadı; oradaki yıkıntılar altında kalanın; “İnsanlık, adalet, merhamet duygusu” olduğunu vurguladı.

Saldırıların durması gerektiğini ifade eden Ala, o yüzden bu anlaşmayı önemli gördüğünü söyledi, hayırlı olmasını temenni etti.

-Üstel

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ise, günü “tarihi” olarak niteledi, partiler arası mutabakatın önemine işaret etti.

Üstel, Gazze’de yaşananlara karşı insanın yüreğinin parçalandığını, çünkü Kıbrıs Türk halkının bu acıları yaşadığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin adaya barışı getirdiğini kaydetti.

Bunların hiçbirinin yaşanmamasını istediklerini, sürekli bunu dile getirdiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürekli çağrı yaptığını ancak BM, AB ve Güvenlik Konseyi’nin, herkesin olanları seyrettiğini söyledi.

KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bugün 40. yılını kutladığını ifade eden Üstel, 40 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ülkede önemli adımlar atıldığını, yeni dönemde de geleceği şekillendirmek amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugün burada “3 devlet tek millet” şiarlarına uygun olarak, partilerin gönül köprülerini daha da güçlendirecek, ülkeler arasındaki iş birliğini daha da üst seviyelere taşıyacak, tarihi ve uluslararası kurumsal bir antlaşmaya imza koymak için bulunduklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Partimizin kuruluşunun 48. yılını yaşadığımız bir döneme, Cumhuriyetimizin ilanının ise 40. yılını yaşadığımız günlere denk düşen bu antlaşma, aynı zamanda ülkemizde uluslararası nitelik taşıyan ilk partiler arası antlaşma olma özelliğini de taşıyor...

Atılan bu imzalarla ‘3 devlet tek millet’ söylemimiz artık uluslararası yasal bir boyut da kazanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1915'lerle başlayan ve 1923'de cumhuriyetle taçlanan kurutuluş mücadelesi, Azerbaycan'ın 1918'de, 1990'larda ve 2020'de ortaya koyduğu bağımsızlık savaşları gibi bizler de 1963'te başlattığımız varoluş mücadelemizi 15 Kasım 1983'te Cumhuriyetimizi ilan ederek taçlandırdık.

Bugün toplum olarak başlattığımız mücadelemizi taçlandırdığımız cumhuriyetimizin 40. yılını kutluyoruz...

Son 40 yılda, Anavatan Türkiye’mizin büyük desteğiyle, ülkemizin gelişmesi, halkımızın ve devletimizin dünyada hak ettiği yeri alması adına önemli adımlar attık ve çok önemli mesafeler kaydettik.

- “KKTC’nin yeni geleceğini şekillendirecek son derece önemli günlerden geçiyoruz”

Şimdi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni geleceğini şekillendirecek son derece önemli günlerden geçiyoruz.

Herkesin ve tüm dünyanın bildiği üzere; Kıbrıs Türk halkı olarak, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için 50 yıl boyunca devam eden müzakerelerde hep yapıcı olduk. Çözümü isteyen taraf olduk.

Oysa muhataplarımızın tek amacı, bizi müzakere masasına hapsederek, elimizi kolumuzu bağlamak ve dünya ile bağlarımızı koparmak oldu. Biz bu oyunu gördük ve 2020 yılında 50 yıl boyunca devam eden müzakere masası esaretine son verdik.

Anavatan Türkiye ile birlikte, İki devletli, çözüm vizyonumuzu ortaya koyduk ve yepyeni bir gelecek için yolculuğa başladık.

Bu yeni vizyonun bir sonucu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son 2 BM toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıyın çağrısı yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduk.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de söylediği gibi bayrağımızı Azerbaycan'da da dalgalandırdık. Özbekistan'da da dalgalandırdık.

İnanıyorum ki bayrağımızı artık tüm Türk Devletlerinde dalgalandıracağız. Geçtiğimiz ay Azerbaycan'a bir ziyarette bulunduk. Bir devlet gibi karşılandık, saygı gördük, sevgi gördük, kardeşlik gördük.

Azerbaycan'a yaptığımız ziyaretle Bakü'de ‘3 devlet tek millet’ söylemimiz bir kez daha teyit ettik.

Devletlerimiz arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adımı attık.

Bakü'de birçok Azerbaycanlı siyasetçi ve iş insanı ile görüştük ve Kıbrıs Türk halkının sesini oralarda da duyurduk. Kendilerine bu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum.”

Başbakan Üstel, KKTC’nin son derece özel ve önemli günlerden geçtiğini yineleyerek “Daha yolun başındayız. Ama biliyoruz ve inanıyoruz ki bu yolun sonunda Cumhuriyetimiz en nihayetinde dünyada hak ettiği yeri mutlaka alacaktır. Bizi yok sayan dünya artık Kıbrıs Türklerini ve devletimizi daha fazla görmezden gelemeyecektir.” dedi.

Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri toplumda hakim kılmanın UBP için doğal ve tarihsel bir sorumluluk olduğunu, partinin bu amaçla kurulduğunu ifade eden Başbakan Üstel, Türk devletleri arasındaki birliğin önemini vurguladı.

“Bugün burada bulunan 3 partinin de en temel amaçlarının, ulusumuzun ve Devletlerimizin ortak çıkarlarını korumak ve geleceğe taşımak olduğunu biliyoruz.” diyen Üstel, kendileriyle ulusal ortak düşüncelere sahip, Türkiye ve Azerbaycan'ın iktidar partileri ile siyasi tarihlerindeki ilk uluslararası anlaşmasını imzalamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ünal Üstel, sekiz ay önce KKTC’deki buluşmalarında Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti’nin verdiği sözlerin yerine geldiğini kaydederek, partiler arası işbirliği antlaşmasıyla ilişkilerinin daha da gelişip güçleneceğini anlattı.

“Bu anlaşma ile tek millet, 3 devlet şiarına 3 partimizi de ekliyoruz.” diyen Üstel. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycanlı kardeşleriyle, kendileri için çok anlamlı olan KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünde bir kez daha tek yürek olduklarını ifade etti.

Üstel, “Anavatanımızın ve Kardeş Azerbaycan’ın değerli Genel Başkan yardımcıları ve vekillerine, bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerinize teşekkür ediyorum. Atılacak bu imzaların, ‘Tek Millet 3 Devlet’ anlaşmamızın hayırlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

Üstel, bu uluslararası anlaşmanın diğer Türk devletlerine de emsal teşkilat etmesini dileyerek tüm dünyaya “Bizim milletimiz birdir... Dünümüz bir, yarınımız birdir... Yolumuz birdir... Kaderimiz birdir...Acımız birdir. Sevincimiz birdir. Geçmişimiz birdir... Geleceğimiz de bir olacaktır...” diye haykırmak istediğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından anlaşma imzalandı anı fotoğrafı çekildi.