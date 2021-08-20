UBP Anketinde yine benzer sonuç çıktı...
İşte son anket sonuçları...
UBP Kurultayına yönelik anketlerin ardı arkası kesilmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Gazetesi'nin yayından kalkan anketinde çıkan sonuçlarda;
Gece yarısı yayından kaldırılan anketteki sonuçlara göre UBP Kurultayını ilk turdan büyük farkla Dr. Faiz Sucuoğlu'nun kazanacağı görülüyor.
İşte yayından kaldırılan anketin sonuçları;
Faiz Sucuoğlu % 64.6
Hasan Taçoy %16.9
Zorlu Töre % 9.8
Ersan Saner % 8.7 oyda görünüyordu
Anket yayından kaldırılmadan 470 civarı kişi oy kullanmış görüyordu
HABER KIBRIS'ın 3 gün süren anketinde de benzer sonuçlar ortaya çıktı.
Ankete 8 Bin kiş katılıp oy kullandı.
İşte sonuçlar
Faiz Sucuoğlu % 58
Hasan Taçoy %32
Zorlu Töre % 4
Ersan Saner %5
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