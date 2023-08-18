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UBP: Barış Gücü’nün ortaya koyduğu engelleme çabalarını kabul etmiyoruz

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UBP tarafından BM tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne ilişkin açıklama yapılarak, "Barış Gücü’nün ortaya koyduğu engelleme çabalarını kabul etmiyoruz" denildi.
UBP: Barış Gücü’nün ortaya koyduğu engelleme çabalarını kabul etmiyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Partiden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan Rum yanlısı çifte standartlara artık geçit vermeyeceğiz. Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım haklarından insanca yararlanması adına yürütülen ve insani gerekçelerden başka hiçbir düşüncenin ürünü olmayan yol projesine yönelik Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ortaya koyduğu engelleme çabalarını kabul etmiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Sadece Pile’de yaşayan Rum halkının ihtiyaçlarını gözeten yol ve kapı projelerine geçit veren ama söz konusu Kıbrıs Türkleri olduğunda aynı iyi niyeti sergilemeyenler bilmelidirler ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tüm kurumları ile birlikte Pile’de yaşayan halkımızın yanında durmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

“Yegane amacı halkımızın “Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapılmasını sağlamak olan ve hükümetimiz tarafından başlatılan Pile ile Yiğitler arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin proje, tamamen insani boyutlu bir projedir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu projenin BM Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.  BM diğer tüm meselelerse olduğu gibi bu meselede de çifte standart uygulamaktadır.

Pile’de yaşayan Rumlar hiçbir sınır / gümrük kontrolünden geçmeden serbestçe GKRY’ne gidip gelebilmekte ve İngiliz Egemen Üs Bölgesi (İEÜB) yetkilileri tarafından herhangi bir kısıtlayıcı uygulamaya tabi tutulmamaktadırlar. 

İEÜB yetkililerinin Rum yanlısı ve sadece Rumların hayat standardını düşünen tek yanlı tutumlarına daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz.

Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan BMBG ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler yolu konusunda, bugüne kadar Dış İşleri Bakanlığımızın yürüttüğü görüşmeler bu çifte standart yüzünden sonuçsuz kalmıştır. Ada’da Kıbrıs Türk tarafının varlığını ve egemenliğini yok sayanları, artık biz de yok sayacağız.

Bilinmelidir ki KKTC egemen bir devlettir ve halkımızın refahı ve çıkarları bizim için ön plandadır. Adada bizim rızamızla faaliyetlerini sürdüren BMBG’den bu hususta yapıcı ve iş birliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz. Hükümetimizin bu meseledeki çağrılarının dikkate alınması hakkaniyet gereğidir.”

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