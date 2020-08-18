UBP: Basın-Sen Başkanı Kişmir’i protesto ediyoruz, tüm yasal yollara başvuracağız

Genel Markez’den yapılan açıklamada Kişmir’in sosyla medyada yer alan ve ağır hakaretler içeren yazısı ile kendisi hakkında gereken tüm yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.

Ulusal Birlik Partisi’nin “ hiçbir koşulda kendisine yapılan, gerçek dışı, çirkin demokrasinin özü ile bağdaşmayan saldırılar karşısında gerilemeyeceği, Kıbrıs Türk Halkı adına verdiği özgürlük, güvenlik, refah mücadelesinden taviz vermeyeceği, Türkiye ile kardeşçe ilişkileri geliştirmekten vazgeçmeyeceği” vurgulandı.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada Basın-Sen Başkanlığı da yapan, sol adaylara ve özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya övgüleri ile bilinen gazeteci Ali Kişmir’in Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başkan Ersin Tatar’la UBP milletvekillerine fahişe, Türkiye’ye genel ev işletmecisi şeklinde hakaretler yağdırması protesto edildi.

Genel Markez’den yapılan açıklamada Kişmir’in sosyla medyada yer alan ve ağır hakaretler içeren yazısı ile kendisi hakkında gereken tüm yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi;

“ Türkiye , Akdeniz’de kendisi ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yasal haklarını korumak için büyük bir gayret içindeyken birileri yine Türkiye ve Türkiye ile birlikte hareket edenlere karşı harekete geçmiş durumdadır.

Ali Kişmir bugün sosyal medya hesabında yer alan yazısında bazı UBP milletvekillerinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Beyaz Ev’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile yemek yemelerini eleştirmek adına Beyaz Ev’i genel ev, Türkiye’yi genel ev işletmecisi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile UBP milletvekillerini ise fahişe olarak tanımlayarak hakaret etmiştir.

Bir kere vurgulamalıyız ki kötü söz sahibine aittir.

Kıbrıs Türk Halkı kim kimdir, kim nerden gelip nereye gitmektedir iyi bilir.

Ancak olayın siyasi boyutu vardır.

Bu yanlış zihniyet durduk yerde bunları ortaya koymuş olamaz.

Bu zatın da belirttiği üzere birileri 11 Ekim seçimlerini bahane ederek Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün arasını açmaya, Türkiye’nin Kıbrıs’ta sıkıntı yaşamasına neden olmaya çalışıyor.

Hedef, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkması ve emperyalist güçlerle onlarla işbirliği yapan-Rum-Yunan ikilisinin ada ile beraber Doğu Akdeniz’ a hakim olmasıdır.

Maalesef Kıbrıs Türk kimliği ile Türkiye’ye hakaret eden bu zihniyet, AB İle Rum kesiminin masasında yemek yendiğinde ses çıkamıyor ama Türkiye’nin bir temsilcisinin masasında oturuldu mu akla hayale gelmeyecek çirkinliğe başvurabiliyor.

“ Ankara’ya tarihinin en büyük dersini vereceğiz” diyen bu çarpık zihniyet kendi halkına, kendi devletine karşı suç işlemekten geri kalmazken acaba kimden güç alıyor?

Kıbrıs Türk Halkı iyi düşünmeli, bu gibilere hangi kisve ile faaliyet gösterirlerse göstersinler tepki ortaya koymalıdır.

Ulusal Birlik Partisi, dünden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü, güvenliği , egemenliği için mücadele veren Kıbrıs Türk Halkı’nın partisidir, Anavatan Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesinden yanadır ve dış güçlerin maşaları ne yaparsa yapsın, kendini bilmezler, Türkiye ve KKTC düşmanları ne yazarsa yazsın yolundan dönmeyecektir.