UBP Başkan Vekili Saner, YDP ile görüşüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve beraberindeki heyet, beşinci ziyaretini Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) gerçekleştirdi.
UBP, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde başladığı görüşmelerin sonuna geldi
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve beraberindeki heyet, beşinci ziyaretini Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) gerçekleştirdi.
UBP, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde başladığı görüşmelerin sonuna geldi
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