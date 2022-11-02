UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, 25 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayları duyuruldu.
Açıklama şöyle:
“25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde, partimizin adayları:
1)LEFKOŞA: SADIK GARDİYANOĞLU
2)MAĞUSA: DR. ERDAL ÖZCENK
3)İSKELE: HASAN SADIKOĞLU
4)GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR
5)LEFKE: ADİL ÖZGEY
6)GÖNYELİ-ALAYKÖY: HÜSEYİN AMCAOĞLU
7)MESARYA: KÜRŞAT ÖZER
8)MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU
9)ERENKÖY-KARPAZ: DR. HAMİT BAKIRCI
10)GEÇİTKALE-SERDARLI: HALİL KASIM
11)BEYARMUDU: İLKER EDİP
12)DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK
13)DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN
Partimizin destek vereceği bağımsız adaylar:
1)GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)
2)LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL: FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)
3)YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ ADAY)
4)TATLISU: HAYRİ ORÇAN (DP)
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