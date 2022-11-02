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UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste

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UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste
UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, 25 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayları duyuruldu.

 

Açıklama şöyle:

“25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde, partimizin adayları:

1)LEFKOŞA: SADIK GARDİYANOĞLU

2)MAĞUSA: DR. ERDAL ÖZCENK

3)İSKELE: HASAN SADIKOĞLU

4)GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR

5)LEFKE: ADİL ÖZGEY

6)GÖNYELİ-ALAYKÖY: HÜSEYİN AMCAOĞLU

7)MESARYA: KÜRŞAT ÖZER

8)MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU

9)ERENKÖY-KARPAZ: DR. HAMİT BAKIRCI

10)GEÇİTKALE-SERDARLI: HALİL KASIM

11)BEYARMUDU: İLKER EDİP

12)DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK

13)DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN

Partimizin destek vereceği bağımsız adaylar:

1)GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)

2)LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL: FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)

3)YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ ADAY)

4)TATLISU: HAYRİ ORÇAN (DP)                    

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