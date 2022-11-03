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UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste

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UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste
UBP Belediye Başkan Adaylarının Tümünü Açıkladı, işte sıralı tam liste

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, 25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde yarışacak adaylarını ve  partinin destek vereceği adayları açıkladı.
 

 25 Aralık’taki seçimlerde UBP’den , Lefkoşa’da Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa’da Erdal Özcenk, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, Lefke’de Adil Özgey,  Gönyeli-Alayköy’de Hüseyin Amcaoğlu, Mesarya’da Kürşat Özer,  Mehmetçik- Büyükkonuk’ta Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz’da Hamit Bakırcı, Geçitkale –Serdarlı’da Halil Kasım, Beyarmudu’nda İlker Edip,  Dikmen’de Niyazi Öztürk ve  Değirmenlik’te Ebru Törehan yarışacak.

 UBP Girne’de  Bağımsız Aday Nidai Güngördü’yü Lapta-Alsancak-Çamlıbel’de Bağımsız Aday Fırat Ataser’i, Yeniboğaziçi’nde Bağımsız Aday Mustafa Zurnacılar’ı  ve Tatlısu’da DP’nin adayı Hayri Orçan’ı destekleyeceğini açıkladı.

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