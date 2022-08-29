UBP Belediye Başkanlığı adaylık başvuruları 3 Eylül Cumartesi sona erecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkanlığı “adaylık başvurusu” 3 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan yerel kuruluş organları seçiminde Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) yasa tahtında belirlenen 18 Belediye için UBP’den aday olmak isteyenlerin istenilen evraklarla başvurularını 3 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’e kadar yapmaları duyuruldu.

Açıklamada, aday olmak isteyenlerin bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na veya Parti Genel Merkezi’ne şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruda istenilen evraklar şöyle:

“Kimlik kartı sureti, kısa özgeçmişi, adli sicil belgesi, askerlik terhis belgesi (erkekler için), daimi ikametgahın en az 3 yıldan beri KKTC’de olduğuna dair muhtar belgesi.”