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UBP Belediye Meclis üyesinin kızına 'Turistik T izni'

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UBP Belediye Meclis üyesinin kızına 'Turistik T izni'
Taksicilerin büyük tepki gösterttiği ve “ekmeğimize kan doğruyor” dediği Turistik T izinleri ‘partidaşlara’ ve yandaşlara verilmeye devam ediyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Taksicilerin Turistik T izinlerini durdurmak için gerçekleştirdiği eylemden sonra artık verilmeyecek denilen Turistik izinlerin verilmesine gizli olarak devam edildiği öne sürülüyor.

Mehmetçik UBP Örgüt Başkanından sonra bu kez UBP Dipkarpaz Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aktaş’ın kızı Yasemin Aktaş’a Turistik T izni verilmesi için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından İskele Kaymakamlığı, Dipkarpaz Belediye Başkanlığına ve Polis Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda, “Polat Paşa Mahallesi, Gazi Mehmet Aktaş Sok. No.96 Dipkarpaz’da ikamet eden Yasemin Aktaş’a Turistik Minibüs İşletme izni verilmesi için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır” deniyor.

Seçinin söz konusu olduğu bu günlerde UBP’li kişilere hala daha Turistik T izni verilmeye çalışılması hem toplumun hem de taksicilerin tepkisinin büyümesine neden oluyor. 

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