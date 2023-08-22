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UBP: BM yine adil olmayan bir açıklama yaptı

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UBP: BM yine adil olmayan bir açıklama yaptı
UBP: BM yine adil olmayan bir açıklama yaptı
Ulusal Birlik Partisi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı değerlendirmesi hakkındaki açıklaması;
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, tamamen insani amaçlar gözetilerek yapımına başlanan Pile – Yiğitler yolu hakkında yine tarafsızlığını Rum tarafı lehine bozarak adil olmayan bir açıklama yayınlamıştır.
 
Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan BMBG ile, insani boyutu hükümetimiz tarafından defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler yolu konusunda, bugüne kadar Dış İşleri Bakanlığımızın yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. 186 sayılı kararla adamıza gelen  Birleşmiş Milletler (BM), tam 59 yıldır adamızdadır. Bu süre adeta bir statükoya dönüşmüş ve  Pile de ortaya koydukları engelleme girişimleri ile sanki kendilerine ara bölgede “egemenlik” hakkı verir bir anlayışa dönüşmüştür. Bu süre zarfında adada yaşanan bazı gelişmelere gözlerini kapayıp, gerçekten de BM Güvenlik Konseyinin kararlarını bizim için sorgulatır hale gelmişlerdir. Örneğin Adadaki 111 Türk köyünü yağmalayan ve Rumların yapmış oldukları mezalimlikleri ortaya koyan Ortega raporu, ve keza yıllar sonra çözüm istemeyen tarafın Rumlar olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar ve ambargoların kalkması gerektiğini rapor eden Kofi Annanın raporu tarihe tanıklık eden Genel Sekreter raporlardır. Bu raporlar neden Güvenlik Konseyi Kararına dönüşmemiştir? Dönüşmemiştir çünkü Güvenlik Konseyi kendi çıkarları üzerine kurulu ve çözüm üretemeyen, adalet dağıtamayan bir yapı haline dönüşmüştür. Çözüm ve Barış için kurulan Güvenlik Konseyi Mekanizması, sorun çözen değil, sorun üretir hale gelmiştir. Pile ile alınan ilgili BMGK kararı da bu zihniyetin bir diğer örneği olmuştur. Bütçesinin neredeyse yarısı GKRY ve Yunanistan tarafından karşılanan BMBG’nin adadaki taraflara tarafsızlık ilkesi çerçevesinde bir tutum sergilemekten ne kadar uzak olduğu ve adada yalnızca bir tarafın sözcülüğü görevini üstlendiği, bugün almış olduğu bu Güvenlik Konseyi kararı neticesinde bir kez daha göz önüne serilmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyetinin başlatmış olduğu ve BM nezdinde daha adil bir dünya düzenine geçebilmek için  Anavatanımızla birlikte Egemenlik Mücadelemize devam edeceğiz. Pile yolu için vereceğimiz mücadele, sadece vatandaşlarımızın ulaşım hakkının tesisi için değil, daha adil, hakkaniyete dayalı bir çözüm ve dünya için bize bir yol haritası olacaktır.
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