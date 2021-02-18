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UBP: “Bu zihniyetle Kıbrıs’ta bir anlaşma olamaz''

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Açıklamada, “ Kıbrıs Türk Halkının Türkiye ile birlikte Devletini yaşatma ve ekonomik kalkınmasını tamamlama yolunda ilerleyeceğini, kimsenin buna engel olamayacağı” kaydedildi.
UBP: “Bu zihniyetle Kıbrıs’ta bir anlaşma olamaz''

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “ Nikos Anastasiadis’in sözcülüğünü yaptığı Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması gereken bir azınlık olarak gören zihniyetle Kıbrıs’ta bir anlaşma olamayacağı” vurguladı.

Açıklamada, “ Kıbrıs Türk Halkının Türkiye ile birlikte Devletini yaşatma ve ekonomik kalkınmasını tamamlama yolunda ilerleyeceğini, kimsenin buna engel olamayacağı” kaydedildi.

UBP Genel Merkezi’nin açıklamasında şöyle denildi:

“ Tarihsel süreçte hiçbir zaman Enosis hedefinden ayrılmayan Rum Ortodoks Kilisesi ile AKEL’in baskılarından dolayı 2 Devletli çözüm düşüncesinden geri adım atan Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs konusundaki Rum hedeflerinin asla Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve menfaatlerine uygun olmadığını bir kez daha oraya koydu.

Anastasiadis, yaptığı açıklamada yine Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ortadan kaldırılmasını hedef aldı ve Avrupa Birliği Hukukuna uygun, egemen bir Kıbrıs Cumhuriyeti istediklerini” söyledi.

Anastasiadisin bu söylediklerinden çıkan sonuç Rum tarafının asla değişmediği ve değişmeyeceği, bilinen Rum görüşlerinin dışına çıkmaya niyet edenlere asla fırsat verilmeyeceğidir.

Demek ki Rumlar hala bizi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmaya mecbur bir azınlık, kendilerini Merkezi Devleti idare eden çoğunluk olarak görüyor.

 

Enosis hedeflerini ise Avrupa Birliği çatısı altında Avrupa Birliği hukuku kisvesi ile gerçekleştirmek niyetindedirler.

Öyle olmasa ısrarla Kıbrıs’ı Yunan olmaktan kurtaran Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü sıfırlamayı başlıca amaç edinmezler…

Eğer niyet gerçekten Kıbrıs’ta bir anlaşma sağlanması ve var olan iki Devletin iki Halkın işbirliği içine girmesi ise, Birleşmiş Milletler bir an önce federasyon görüşmelerinin Rum tutumu yüzünden çöktüğünü anlamalı ve iki devletli çözümün masaya gelmesi için parametrelerin değişmesi dahil gereği ne ise yapmalıdır.

Bize göre devam eden Rum zihniyeti değişmezse Kıbrıs konusunda yapılacak beşli bir konferans hiçbir sonuç getirmeyecektir.

Dolayısı ile her halükarda Kıbrıs Türk Halkı Türkiye ile birlikte Devletini yaşatma ve ekonomik kalkınmasını tamamlama yolunda ilerlemeye devam edecek ve kimse buna engel olamayacaktır.”

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