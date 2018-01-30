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UBP bugün yapılan tutuklamaları değerlendirdi

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UBP bugün yapılan tutuklamaları değerlendirdi
UBP'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün itibarı ile bir gazetenin Anavatan Türkiye’yi sınır güvenliğinin sağlanması adına Suriye Afrin’e yaptığı askeri müdahaleyi “işgal” diye niteleyen tahrik edici yazısını kınama amaçlı düzenlenen eylemden istenmeyen hareketler sergileyenlerin birer ay süre ile tutuklanmasına karar verilmiştir.

UBP olarak karara vesile olan eylem şeklini ve yapılanları onaylamadığımız gibi, olaylara neden olan tahrip unsurlarının ve buna zemin hazırlayanların hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamasını kabul etmeyiz, edemeyiz. Hele de tahrik sonucu gelişen olayların Dünya basınına Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye karşıtı olarak gösterilmesine sessiz kalanları hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Dursun Oğuz
UBP Genel Sekreteri"

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