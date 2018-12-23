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UBP: CAS'ın da DOME OTEL'in de peşkeş çekilmesinin karşısındayız

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"Devlet arazisinin kendisine kiralanmasıyla benzin istasyonuna sahip olması, Devlet’e ait bir arazinin ilk evvel 1974 öncesindeki Rum sahibinin bulunması ve ardından buranın Serdar beyin bir yakınına kiralanması ..."
UBP: CAS'ın da DOME OTEL'in de peşkeş çekilmesinin karşısındayız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Devlet’in yaşatılıp yüceltimesinin şart olduğunu, bunun içinse ülkede refahı, hakkaniyeti ve adaleti bir an önce sağlamak gerektiğini” belirtti.

PARTİZANLIK YAPILIYOR

Ersin Tatar “ dörtlü koalisyon hükümetinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Demokrat Parti’nin, hakkaniyete, adalete uymayan işler yaptıklarını, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisinin’nin ise partizanlıklarına ses çıkarılmaması uğruna CTP ve DP’ye seyirci kaldıklarını” vurguladı. Tatar “ dörtlü koalisyonda tam bir ‘ al-gülüm, ver gülüm’ anlayışı var.

Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalanmalı

Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nü imzalayalım, su projesini yapalım, 2 ülkemize çağ atlatalım, sektörlerin sorunlarını çözelim, , halkın kaybolan alım gücünü geri getirelim, artıralım iradesine sahip değiller” şeklinde görüşlerini açıkladı.

UBP Genel Başkanı şunları kaydetti:
“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekten bağlı olanlar, bu halkı hakikaten düşünenler bu ülkede haksızlık ve adaletsizlik olmamasını, halkın refahının artmasını ister. Ben bu anlayışı hakim kılmak için siyaset yapıyorum. Halkımızın refahı, hak ve adalet için siyasetteyim. UBP Genel Başkanlığı’nı da halkıma bu yönde hizmet verebilmek için olanak yaratan çok önemli bir görev yeri olarak görüyorum. Kimseyle kişisel derdim yoktur ancak yanlış yapanlara eyvallah diyecek boyun eğecek biri değilim.
‘Geçmişte şu oldu, bu oldu, Şunun döneminde karar alındı Dolayısı ile bugün de hata olursa geçmişe bakılarak susulması lazımdır’ anlayışı yanlıştır. Bir kez daha vurguluyorum ki, Sayın

ADALET DUYGUSU YARALANDI

Serdar Denktaş’ın kendisi Maliye Bakanıyken bir yakının yeni gelişen bir bölgede bulunan devlet arazisinin kendisine kiralanmasıyla benzin istasyonuna sahip olması, Devlet’e ait bir arazinin ilk evvel 1974 öncesindeki Rum sahibinin bulunması ve ardından buranın Serdar beyin bir yakınına kiralanması ülkedeki hakkaniyet ve adalet duygusunu yaralayıcı niteliktedir.


Binlerce eşdeğerci mal almayı beklerken, onların yerine, Devlet’in elindeki yerleri öğrenebilme avantajını kullanan birilerinin bazı adaletsiz, hakkaniyete uymayan yollarla bunları ele geçirmeleri asla kabul edilemez. Biz kimsenin çocuğunun bu ülkeden göç etmek zorunda kalmasını istemeyiz. Bunun yolu ise bazılarına ayrıcalık tanımak değil tam tersine herkese adil davranmaktır.

Acapulco konusu ile Serdar beyin yakına kiralanan arazi olayı aynı şeyler değildir. Kimse, halkçı geçinip, halkı kandırmasın. Acapulco arazisi zaten yıllardır bilinen kişilerce kullanılan bir arazi idi. Serdar beyin yakınına verilen
arazi ise Devlet’e aitti.

Gelelim Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne: Bu partinin Dome Otel’in kiralanmasını ihale ile yapmaması da adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Sırf CTP’ye yakın 3 kişilerin elindedir diye bir sendikanın Dome Otel için ayrıcalıklı kabul edilmesi de yanlıştır, kabul edilmezdir. Yapılması gereken ihalaye çıkmak ve gelen teklifleri ülke yararını düşünerek değerlendirmektir. Dome Otel’in kiralanması bir dükkan kiralanması ile aynı tutulamaz. UBP olarak konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Hükümetin ensesindeyiz. CAS’ın da Dome Otel’in de peşkeş çekilmesinin karşısındayız”.

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