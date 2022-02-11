UBP-CTP görüşmesi bugün

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma çalışmaları kapsamında başlattığı ziyaretlere dün Halkın Partisi ile devam etti. Heyetler arası yapılan görüşme sonrası her iki partinin de Genel Başkanı basına açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, daha önce gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, şimdi de heyetler arası resmi bir görüşme gerçekleştirerek düşüncelerini paylaştıklarını söyledi.

HP ile daha önce aynı hükümette yer aldıklarını anımsatan Sucuoğlu, öncelikle dört partiye ziyaretlerini tamamlayacakların, daha sonra da bir değerlendirme yapacaklarını ifade ederek, “Değerlendirme sonrası eğer gerek görürsek, belirli partilerle daha ileriye gitmek adına görüşme gerçekleştireceğiz” dedi.

Sucuoğlu, görüşmenin olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, değerlendirmelerin yarın öğleden sonra ya da Cumartesi günü yapılacağını, hükümeti önümüzdeki hafta çıkmadan netleştireceklarını de vurguladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise UBP heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Biz HP olarak eğer üzerinde uzlaşmaya varılırsa hükümette yer almak ve hizmet etmek isteriz” dedi.Özersay, bu bağlamda görüşlerini paylaştıklarını, UBP’nin görüşlerini dinlediklerini belirterek, karşılıklı olarak öneriler ortaya konduklarını ve kendi değerlendirmelerini yapacaklarını anlattı. Özersay, “Eğer bir uzlaşmaya varılırsa hükümette olarak ülkeye hizmet vereceğiz, daha farklı bir hükümet kurulması halinde ise muhalefette kalarak ülkeye hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu bugün ise Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkilileriyle görüşerek ilk tur resmi görüşmelerini tamamlayacak.