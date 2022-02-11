UBP-CTP görüşmesi... Erhürman:"İş ola bir görüşme gerçekleştirmedik"

"İş ola bir görüşme gerçekleştirmediklerinin" altını çizen Erhürman, muhalefette kalmak gibi özel bir arzularının da olmadığını kaydetti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları sürecinde heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı.

Hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Ulusal Birlik Partisi, (UBP) Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti.

“GAYET SAMİMİ BİR ORTAMDA ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK SIKINTILARI KONUŞTUK”

Ziyaret sonrası “Gayet samimi bir ortamda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları konuştuk.” diyen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, görüşmede önlerindeki süreçte madde madde hazırladıkları yazıyı sunduklarını kaydetti. CTP'nin değerlendirme yapacağını ifade eden Sucuoğlu, icap edilmesi halinde bir görüşme daha gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Sucuoğlu, iki büyük partinin bu süreçte birlikte hareket etmesinin de fayda edebileceğini dile getirdi.

“MUHALEFETTE KALMAK GİBİ ÖZEL BİR ARZUMUZ YOK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise samimi ve iyi niyetli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. İlkler konusunda başta Kıbrıs sorunu olmak üzere farklılıklar olduğunu hatırlatan Erhürman, İyi niyet ve samimiyetle bunlar paylaşıldığını söyledi.

Erhürman, hafta sonu değerlendirme yapacaklarını da belirtti. "İş ola bir görüşme gerçekleştirmediklerinin" altını çizen Erhürman, muhalefette kalmak gibi özel bir arzularının da olmadığını kaydetti. Erhürman, ilkeler üzerinde gerçek bir uzlaşma sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.