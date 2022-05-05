UBP-CTP-HP Başkanları Meclis'te buluşuyor.. Gündemde hükümet oluşumu var...

Hükümetin istifası ve yaşanan siyasi gelişmeler bugün CTP-UBP-HP tarafından üst düzey bir toplantıda masaya yatırılıyor. 3 partinin başkan ve genel sekreterleri Meclis’te bir araya gelecek. Bayramdan önce hükümetin küçük ortakları DP ile YDP hükümetten çekilme kararı almış, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.

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