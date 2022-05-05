UBP-CTP-HP heyetleri görüştü... Gündemde hükümet kurulması var...

UBP-CTP-HP heyetleri, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meclisi'nde bir araya geldi.

Toplantı çıkışında kısa bir açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "Memleketin sorunları ve genel durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Memleketin sorunları ve genel durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu aşamada söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştireceğiz. Dün akşam itibariyle başladı bu görüşmeler. Memleket sorunları ve içinde bulunduğumuz sıkıntılarla ilgiliydi” diyerek, bu aşamada bir şey söylemek için henüz erken açıklamasında bulundu.