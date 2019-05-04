UBP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday gösterecek?

2020 yılının Nisan ayında yapılacak seçimler için kulisler hızlandı...

UBP (Ulusal Birlik Partisi) KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde 21 Milletvekili ile temsil ediliyor. UBP 2018 yılının 7 Ocak tarihinde yapılan parlamento seçimlerinde %35,5 oy alarak 1. parti olarak çıkmıştı.

ÖZGÜRGÜN GİTTİ TATAR GELDİ

Seçimlerde 1. parti çıkmasına rağmen UBP hükümeti kuran parti olmadı. UBP'nin yapmış olduğu kurultayda başkan değişikliğine gidilerek Hüseyin Özgürgün'ün yerine başkanlığa Ersin Tatar getirildi.

TATAR ADAY DEĞİL

2020 Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için UBP genel Başkanı Ersin Tatar aday olmayacağını açıkladı.

Tatar'ın bu kararı olası UBP-HP hükümeti ve çatı aday işareti de olarak algılanıyor.

UBP'DE ADAYLAR KONUŞULUYOR

Tatar'ın aday olmayacağını açıklamasından sonra UBP Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre UBP'den Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağı sinyalleri verdi.

HASİPOĞLU İSMİ ÖNE ÇIKTI

UBP'de 11 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir çok kişinin ismi konuşulmaya başlandı. Son olarak UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun ismi UBP tabanında yoğun olarak konuşulmaya başlandı. Hasipoğlu Detay Gazetesi'ne verdiği demeçte UBP yetkili organlarının kendisini aday olarak göstermesi durumunda adaylıktan kaçmayacağını söyledi.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU FORMÜLÜ

Son olarak UBP kulislerinde sağın her kesiminden oy alabilecek aday olarak Tahsin Ertuğruloğlu formülü üzerinde konuşulmaya başlandı.