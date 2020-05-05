  • BIST 99.266
  • Altın 386,127
  • Dolar 7,0517
  • Euro 7,6941
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

UBP: “DAÜ Senatosu, Bir Öğretim Görevlisini Koruyacak Diye, KKTC Demokrasisine Zarar Vermemeli”

» »
UBP: “Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Bir Öğretim Görevlisini Koruyacak Diye, KKTC Demokrasisine Zarar Vermemeli”
UBP: “DAÜ Senatosu, Bir Öğretim Görevlisini Koruyacak Diye, KKTC Demokrasisine Zarar Vermemeli”

Genel Başkanlığı bir açıklama yaparak, hiç kimsenin bir diğerine hangi sıfatı taşırsa taşısın ve hangi amaçla olursa olsun hakaret etme, onu aşağılama, karalama hakkı olmadığı vurguladı.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, bir öğretim görevlisini koruyacak diye, KKTC demokrasisine zarar vermemeli, UBP Genel Başkanı, Başbakan Sayın Ersin Tatar’a yapılan çirkin saldırıyı bir sanat olayı gibi gösterip söz konusu kişiyi masumlaştırma çabası içine girmemelidir” denilen açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nu aklı selime, demokrasimize, kişilerin şeref ve haysiyetine zarar verenler karşısında doğrunun yanında yer almaya davet ederiz” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a sosyal medyada paylaştığı bir fotomontajla hakaret eden birisini savunmaya kalkışmasının yasalarca güvence altına alınan kişilerin şeref ve haysiyetine herkesin saygı göstermesi gerekliliğine aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ulusal Birlik Partisi, KKTC’de yükseköğrenim sektörünün oluşmasının başlıca mimardır.

Diğer partiler ‘Burada üniversite mi olur?’ deyip karşı çıkarlarken, DAÜ; UBP sayesinde yaşam bulmuştur.

Ulusal Birlik Partisi aynı zamanda; demokrasiye bağlı, evrensel insan haklarına saygılı, sosyal ve laik KKTC Devleti’nin de kurucu partisidir.

Bizler için KKTC Anayasası’nda yer alan çok geniş özgürlükler esastır, vazgeçilmezdir.

UBP, onun genel başkanları, yetkili kurulları; sanat, mizah ve karikatürle, siyasi hedef uğruna yapılan hakareti, aşağılamayı, karalamayı ayırt edebilecek birikime sahiptir.

Fotomontajın, karikatürle, sanatla uzaktan yakından alakası yoktur.

Kim, hangi sıfatla yaparsa yapsın bir devletin en yetkili makamlarından birinde görev yapan birini veya sıradan bir vatandaşı fotomontaj yaparak ‘deli’ diye karalamaya kalkışması doğru değildir.

Böylesi bir kişiye destek çıkmak, onu hak etmediği şekilde mazur göstermeye çalışmak demokrasiye, insanların en temel hakları olan şeref ve haysiyetlerini koruma haklarına zarar vericidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, bir öğretim görevlisini koruyacak diye, KKTC demokrasisine zarar vermemeli, UBP Genel Başkanı, Başbakan Sayın Ersin Tatar’a yapılan çirkin saldırıyı bir sanat olayı gibi gösterip söz konusu kişiyi masumlaştırma çabası içine girmemelidir.

Ülkemiz çok zor bir süreçten geçerken KKTC Başbakanı’na yapılan böylesi bir saldırının birlik beraberliğimizi bozucu nitelikte olduğu, UBP’lilerin genel başkanlarına yapılan bu saldırıdan büyük rahatsızlık duydukları DAÜ Senatosu tarafından asla göz ardı edilmemelidir.
Ulusal Birlik Partisi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nu aklı selime, demokrasimize, kişilerin şeref ve haysiyetine zarar verenler karşısında doğrunun yanında yer almaya davet ederiz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP:Hiç kimse bir diğerine hangi sıfatı taşırsa taşısın ve hangi amaçla olursa olsun hakaret edemez05 Mayıs 2020 Salı 10:04
  • AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisinden RTÜK Diyalog TV tepkisi05 Mayıs 2020 Salı 09:40
  • Hidayet Türkoğlu GAÜ online etkinliklerine konuk oluyo05 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak05 Mayıs 2020 Salı 09:22
  • Önündeki aracı geç fark etti arkadan çarptı05 Mayıs 2020 Salı 08:28
  • ‘Ölülerden korksaydım, mezarlıktan geçmezdim’ Kim rüşvet aldıysa ortaya çıksın?04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:59
  • T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS ve LGS açıklaması04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:39
  • HP Vekili Topal: Yaşam şeklimizi değiştirmeliyiz04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:33
  • Şefik: Acil konular ve hükümsüz tutukluların davaları öncelikli olacak04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:30
  • Akaryakıt'a 40 kuruş indirim!04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti