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UBP de Başkan kim olacak? Net değişim görünüyor... İşte anket sonuçları...

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UBP de Başkan kim olacak? Net değişim görünüyor... İşte anket sonuçları...
UBP de Başkan kim olacak? Net değişim görünüyor... İşte anket sonuçları...

UBP de Başkan kim olacak? İşte sonuçlar...

Detay Gazetesi'nin internet üzerinden yaptığı ankete 3481 tekil kişi katıldı.

Oylamada survey_porsline alt yapısı kullanıldı ve aynı İP(internet Protokolü) adresinden  verilen oylar ayıklandı.

 

OYLAMAYA KATILIM

Oylamaya katılanların %72'si  mobil cihazlardan katılıp oy kullanırken %24'u Masa Bilgisayarlarından geriye kalan %4'ü ise tablet kullanarak oy verdi.

Anketi ortalama yanıt süresi 49 Saniye oldu.

 

UBP'DE DÖRT ADAY 

Dört adayın bugün resmen UBP Genel Başkanlığı için müracaat yapmaları ile yarış başladı. UBP Başkanlığı için Ersan Saner, Dr. Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre müracaatta bulundu.

 

İŞTE ANKET SONUÇLARI

 

1- UBP-DP-YDP Hükümetinin icraatlarından  ne kadar memnunmusunuz?

(1 Hiç Memnun Değilim, 5 Çok memnunum)

DEĞERSIKLIK YÜZDELİK
1240168,97
23259,34
32507,18
435110,08
51544,42
Toplam3481100,00

ORTALAMA:1,62  MEDYAN :1 STANDAT SAPMA:1,15 VARYANS :1,35 

Ankete katılan vatandaşların %68,97 gibi büyük bir oranı mevcut hükümet icraatlarından memnun olmadığını belirtti.

Hükümetin icraatlarından memnun olanlar ise %5 gibi düşük bir oranda kaldı.

 

2. Sizce KKTC'nin en büyük problemi nedir?

Ankete katılanların %64 gibi büyük bir çoğunluğu KKTC'nin en büyük sorununun kötü yönetim olduğunu belirtirken  %24 gibi bir oran ise ülkede ekonominin kötü gittiğini belirtti.

soru2-001.png

 

 

3. SİZCE UBP KURULTAYINDA BAŞKAN KİM OLUR?

DEĞERSIKLIK YÜZDELİK
Ersan Saner2597,44
Dr. Faiz Sucuoğlu212260,96
Hasan Taçoy87225,05
Zorlu Töre2286,55
Toplam3481100,00

 

soru3-002.png

grafikte yüzdelikler yuvarlanmıştır

Ankete katılan 3481 kişiye göre 30-31 Kasım tarihlerinde yapılacak olan UBP Kurultayını ilk turdan Dr. Faiz Sucuoğlu %61 civarında bir oy alarak kazanacak.

Sucuoğlu'nu %25 civarında bir oyla Hasan Taçoy takip ederken, Ersan Saner ise %7, zorlu Töre %7 civarında bir oy alacak.

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