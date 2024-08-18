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UBP' de seçim günü...

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UBP’de bugün ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları seçilecek
UBP' de seçim günü...

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP ) örgüt başkanlıkları seçim süreci devam ederken, bugün ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları seçilecek.

3 İlçede İlçe başkanlığı seçimi yapılacak.

GİRNE...GAZİMAĞUSA...GÜZELYURT... Seçim var...

Girne'de İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Bülent Kutay ve İbrahim Erbildim'in kıyasıya yarışması bekleniyor.

Gazimağusa'da mevcut başkan Nahit Öncü ile Hüseyin Duvarcı'nın rekabeti öne çıkıyor. Mutlu Atasayan ile Osman Uzun Güzelyurt İlçe Başkanlığı için yarışacak.

İSKELE...

İskele İlçesi'nde ise mevcut başkan Metin Güllü, başkanlık görevine devam edecek.

LEFKE...

Öte yandan Lefke'de ise mevcut aday Adil Özgey tek aday konumunda.

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